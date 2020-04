TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Una adquisición totalmente fallida, un fiasco», así denominó Carlos Aguilar, extitular de la Secretaría de Salud, la compra de 140 ventiladores mecánicos por parte del Gobierno para afrontar la crisis de COVID-19.

Aguilar, quien también es neumólogo, denunció que esos equipos no son los necesarios para atender pacientes con COVID-19. Y, por si fuera poco, también reveló que llegaron con piezas faltantes.

«Una enorme mayoría, si no es que la totalidad de ventiladores, venían en sus cajas incompletos, sin cables, sin sensores, y otros añadidos necesarios para su adecuado funcionamiento», contó.

Según explicó, se llegó a esa conclusión ya que ingenieros biomédicos examinaron exhaustivamente el equipo. Seguido, hizo una comparación para poder ejemplificar a qué se asemeja la compra gubernamental.

«Es como si usted comprara un teléfono celular y se lo vendieran sin su batería o sin cargador. No puede utilizarlo», ilustró.

En ese sentido, dijo que tenían la esperanza que, aunque no eran los ventiladores propicios para pacientes con coronavirus, podrían utilizarse para otras enfermedades. No obstante, como llegaron incompletos, no tienen función alguna. «Al no estar completos, esto ha sido una adquisición totalmente fallida, un fiasco», aseveró.

El «Tórax» subsiste de donación de iniciativa privada

Luego de manifestar que la aportación gubernamental no resultó como esperaban, Aguilar desveló que, gracias a la empresa privada, el Instituto Nacional Cardiopulmonar («Tórax») está equipado en buena medida por ahora. Allí es donde él trabaja y colabora con la crisis actual.

«La AHIBA (Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias) donó un lote de ventiladores mecánicos y eso nos ha permitido tener un número aceptable. Así, nos preparamos en caso de que tengamos un desborde de pacientes, cosa que es un peligro latente», detalló.

Por último, especificó que tienen un par de respiradores que fueron donados por el médico Plutarco Castellanos (hondureño, radicado en Estados Unidos). Recalcó que sus equipamientos son por gestión del ámbito privado, y no del Gobierno.

Sobre la fallida compra estatal indicó que es importante verificar si todavía se puede aplicar una responsabilidad administrativa; asimismo, analizarán si el equipo todavía es «rescatable», pero lo duda.

