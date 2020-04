TEGUCIGALPA-HONDURAS. El humo que generan los incendios forestales favorece a que la pandemia de COVID-19 se agudice en Honduras, así lo advirtió ayer el exministro de Salud y neumólogo, Carlos Aguilar.

De acuerdo con Aguilar, el humo daña las vías respiratorias y eso se suma a la amenaza de estar contagiado con COVID-19.

En lo que va del año se reportan casi 300 incendios en Honduras: el departamento de Francisco Morazán reporta la mayor incidencia, según el Cuerpo de Bombero y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

En ese sentido, el también neumólogo dijo que para la época de verano, de manera histórica, siempre se reportan incendios forestales en el país.

“Cuando es un aire altamente contaminado con partículas suspendidas, con una serie de elementos que desprende la quema de los árboles, esto hace que las personas al inhalar y tienen una condición respiratoria como asma, sus pulmones reaccionan de manera exagerada. Eso desencadena o produce una inflamación que conduce a una crisis de asma”, explicó Aguilar.

Por lo anterior, mencionó que esas complicaciones «los puede llevar a una emergencia de un hospital. Y ahí terminar internados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)»

«Las personas que sufren enfermedades respiratorias crónicas, como asma, estamos hablando de un 8 a 10 % de la población. Ese porcentaje significa que más de 1 millón y medio de personas sufren de asma en el país», detalló Aguilar.

Situación sumamente complicada en Honduras

Respecto a la propagación del COVID-19, el profesional de la Salud expresó que “si al humo de los incendios forestales se le suma el riesgo que existe de infectarse por el virus, se tiene una situación sumamente complicada en Honduras”.

“La mayor parte de la población sabe que este virus circula libremente. Eso significa que nos podemos enfermar con mucha facilidad, cuando vamos a la pulpería, cuando vamos al banco, cuando andamos en la calle”, dijo Aguilar.

Reafirmó que los incendios y el COVID-19 son dos situaciones que podrían agudizar la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Inhalamos un aire contaminado y un riesgo de COVID-19. Esas dos condiciones demuestran que producen una mayor mortalidad en las personas que tienen una condición respiratoria previa”, expresó.

El extitular de Salud indicó que se debe perseguir a los culpables de provocar los incendios forestales. “No solo por el daño que causan estas partículas de humo a la población, sino también por la afectación de la flora y la fauna nacional», apuntó.

«Cada año parece como si se planificarán. Entonces uno se pregunta si estos incendios son provocados, y si ya sabemos que se producen en estas zonas, ¿por qué no desplegar el Ejército o a quien corresponda y no tener una actitud de reacción solamente? Esta no es mi especialidad, pero es algo que nos preocupa porque se producen año con año”, finalizó.

Según el ICF, el 99 % de los incendios forestales los provoca la mano criminal.

