Nerlin Membreño llama «sinvergüenzas ladrones» a los árbitros, ¿cuál será su castigo?

HONDURAS.- El entrenador del Vida, Nerlin Membreño, fue expulsado en el partido del domingo por la fecha #6 en el que su equipo empató 2-2 contra Platense en Puerto Cortés.

Membreño perdió la calma luego de una fuerte entrada de Osbed Pérez sobre el talentoso Luis Palma. Los reclamos llegaron a tal grado que el árbitro central Orlando Hernández tuvo que echar al técnico de los cocoteros.

Sin embargo, al ver el acta arbitral oficial del partido, el castigo por la tarjeta roja no sería el único que recibiría Nerlin Membreño.

Hernández aseguró en el documento que el estratega del Vida los acusó de «ladrones» utilizando insultos y un lenguaje soez.

Acta arbitral

Orlando Hernández redactó en el acta arbitral lo siguiente: Nerlin Membreño fue expulsado a los 44 minutos por emplear lenguaje humillante e insultante ‘estos son unos sinvergüenzas ladrones, están matando el fútbol no jodan‘», empieza relatando.

El silbante asegura que luego de mostrar la roja, el DT siguió gritando improperios desde la gradería del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

«Una vez expulsado estando en las graderías continuo utilizando lenguaje ofensivo: ‘que cobran sinvergüenzas por eso esta Leiva allá pidiendo asilo‘, asimismo ofendiendo a los comisarios, ‘ustedes también son parte del circo de esta corrupción‘», detalla el documento.

Por estas declaraciones Membreño podría recibir un castigo de tres partidos como le ocurrió al futbolista de Motagua Kevin López y al directivo del Olimpia Osman Madrid.

Quejas arbitrales

El fin de semana anterior cuando Vida también igualó 2-2 contra la Real Sociedad de Tocoa, Membreño también responsabilizó al cuerpo arbitral por el resultado.

«Que los dos técnicos salgamos molestos, imagínate, pero ellos se llevan un resultado que el árbitro prácticamente se los da. Hoy fue un partido donde no impusimos nuestras condiciones. Me pareció que debieron expulsar a su delantero después del codazo a Carlos Meléndez. Cuando un árbitro de la experiencia de él no lo hace, ya no hay árbitro, al final lo definió una acción que no es muy claro. Para ellos que están condicionados que no van a pitar a Tocoa, se les facilita ese tipo de acciones» dijo en esa ocasión.

