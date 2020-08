NBA: Luka Doncic superó un récord de Michael Jordan

ESTADOS UNIDOS.- Los Dallas Mavericks sorprendieron el día de ayer cuando vencieron a uno de los favoritos, los Milwaukee Bucks, pero eso no fue lo más importante.

Sino que Luka Doncic superó un récord de Michael Jordan y el joven esloveno sigue marcando camino en la NBA.

No es nada nuevo que los Mavericks no son grandes favoritos a llevarse el título, pero lo serían aún menos sin Doncic en su plantilla.

El esloveno ha empezado a crear un legado como uno de los jugadores jóvenes que podrían ser el futuro de la NBA.

Además, parece que la ‘burbuja’ de Orlando le ha caído muy bien porque en la victoria de la semana pasada contra los Sacramento Kings, Luka se transformó en el jugador más joven en terminar un partido con un triple-doble donde los puntos sean de 30 o más y los rebotes de 20 o más.

La victoria fue gracias al esloveno y a nadie más porque consiguió 36 puntos y tuvo 19 impresionantes asistencias.

Eso lo convirtió en el jugador más joven en haber realizado al menos 35-10-15, superando lo que alguna vez logró Michael Jordan.

Como si eso fuera poco, en la misma noche superó una marca de otra exestrella de la NBA.

Ahora Luka es el jugador con más triples-dobles de la temporada NBA Con sus 17 realizados, es el jugador más joven en la historia de la NBA en liderar la liga en ese ámbito, superando a Magic Johnson.

Luka Doncic had 36 points, 14 rebounds and a career-high 19 assists in the Mavericks OT win over the Bucks. He now has a league best 17 triple-doubles this season.

Doncic is the youngest player in NBA history to lead the NBA outright in triple-doubles. h/t @EliasSports pic.twitter.com/aVwHYRSqhA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 9, 2020