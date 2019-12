NBA: Lo que debes saber del documental de Michael Jordan para 2020

ESTADOS UNIDOS.- El mejor jugador en la historia baloncesto, Michael Jordan, marcó un antes y un después en el mundo del deporte, convirtiéndose en el primer deportista en convertirse un icono, marca y un referente fuera del deporte.

Y los aficionados a los deportes ya tienen una muy grata noticia; pues se reveló que para junio del 2020, se estrenará un documental de Jordan llamado «The Last Dance».

¿Cuanto durará la serie de Michael Jordan ?

Constará de 10 capítulos, y se centrará en la vida del legendario basquetbolista cuando estuvo en Chicago Bulls, por lo que se podrá ver la mejor etapa de su vida.

Michael Jordan es considerado el mejor de la historia, por lo que tendrá entrevistas con algunos personajes importantes, entre los cuales se encuentran Magic Johnson, Steve Kerr, Justin Timberlake, entre otros.

El ex jugador logró coronarse en seis ocasiones con los «Bulls» de Chicago y formó parte del llamado Dream Team, la Selección de Basquetbol de Estados Unidos.

Con una producción de calidad

The Last Dance estará dirigido por Jason Hehir, un director experimentado en el terreno de lo deportivo que ha trabajado en el conmovedor documental centrado en André el Gigante para HBO y que, sin salir del baloncesto, trabajó en el recordado The Fab Five, girando en torno a los Michigan Wolverines liderados por Chris Webber.

