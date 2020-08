ESTADOS UNIDOS.- En la NBA los Milwaukee Bucks pusieron el ejemplo en el partido contra el Orlando Magic y todos los demás equipos, al menor por hoy, decidieron seguirlos.

Debido a que los jugadores no planeaban presentarse; se tomó la decisión de que los NBA Playoffs fueron suspendidos por protesta a la brutalidad policial.

Habían tres partidos

El primero era Bucks vs Magic, donde los comandados por Giannis Antetokounmpo no salieron a calentar y aunque los directivos de la NBA quisieron convencerlos, fueron firmes en su postura.

Minutos después de ese momento, el duelo de Rockets vs Thunder y Lakers vs Trail Blazers también decidieron no jugarlos.

El anuncio de la NBA

La liga también ‘tomó cartas en el asunto’. La NBA y la NBPA anunciaron que debido a la decisión de los Milwaukee Bucks de no salir a la duela contra Orlando Magic, los tres juegos de hoy han sido pospuestos.

Todo explotó por el caso de Jacob Blake

Las protestas por el movimiento ‘Black Lives Matter’ empezaron hace algunos meses y aunque parecía que todo se había calmado, otro ataque retomó la situación.

Jacob Blake fue disparado en 7 ocasiones por la policía en el estado de Winsconsin y aunque sobrevivió, se encuentra en el hospital y con la posibilidad de no volver a caminar.

Desde que regresó la acción a las duelas, los jugadores de la NBA formaron parte de una protesta en la cual realizaban un minuto de silencio; usaban playeras de ‘Black Live Matter’ y algunos hasta pusieron frases de apoyo en la parte trasera de sus jerseys.

Te puede interesar: Harry Maguire sentenciado 21 meses y 10 días a prisión condicional