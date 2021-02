NBA advierte a sus jugadores por el Super Bowl LV, ¿cuál es la razón?

ESTADOS UNIDOS.- Consciente del potencial de problemas relacionados con el coronavirus que pueden surgir al asistir a reuniones, este sábado la NBA emitió una guía para decirles a los jugadores, entrenadores y otros empleados que no pueden ir a una fiesta del Super Bowl LV fuera de sus propios hogares.

Los equipos que pasen el domingo de gira no podrán salir de su hotel para ver el partido entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers, según el memo obtenido por The Associated Press. Bajo ciertas circunstancias, está permitido ver el juego en un área privada preestablecida con una pequeña cantidad de miembros de la familia que hayan sido examinados, dijo la NBA.

«Me encanta ver el juego. Me encanta ser parte, pero este año obviamente es diferente. No es que vayamos a tener una fiesta de Super Bowl. Definitivamente me gusta ese ambiente año tras año, y muchas veces, si estás en la carretera, puedes tener una gran actividad en equipo y disfrutar del juego juntos. Pero obviamente esto es diferente», dijo el entrenador de los Wizards, Scott Brooks.

Con esta medida, la NBA trata de que no hayan más casos positivos en los equipos como lo ocurrido con Kevin Durant y los Nets este viernes.

La liga tuvo 27 jugadores que dieron positivo en un lapso de dos semanas de enero, un periodo en el que la NBA esperaba que los números aumentaran después de las reuniones de Navidad y Año Nuevo.

Super Sunday

Hay cinco juegos este domingo: Washington Wizards en Charlotte Hornets, Miami Heat en New York Knicks, Utah Jazz en Indiana Pacers, Boston Celtics en Phoenix Suns y Sacramento Kings en LA Clippers.

Debido a los horarios, todos los juegos terminarían antes del inicio del Super Bowl. Algunos de esos equipos visitantes podrían volar a su próximo destino durante el Chiefs vs Buccaneers. Washington juega en Chicago el lunes por la noche, y los Wizards esperan llegar de Charlotte para el medio tiempo del juego Bucs – Chiefs.

