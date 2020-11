Nayib Bukele: Me encantaría ir, pero «no tenemos ningún evento planificado en Honduras»

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. En las últimas horas circulaba que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitaría a Honduras para verificar la entrega de la ayuda que brindó el país centroamericano a los catrachos, no obstante ya aclaró los rumores.

Bukele dijo lo siguiente en sus redes sociales: «Me informan qué hay mucha gente en las afueras del Estadio Rubén Deras, en Honduras, esperando que llegue. Me encantaría ir, la energía de mis hermanos hondureños contagia a cualquiera. Pero no sé de donde salió esa información. No tenemos ningún evento planificado en Honduras».

Cabe destacar que, durante estos días muchos hondureños han estado pidiendo que el mandatario Bukele venga a Honduras. Algunos, incluso decían que «se venga a gobernar».

Bukele habló ayer de Honduras

Nayib Bukele ayer volvió a mostrar su «amor por Honduras» al compartir un vídeo y publicar que, como un solo pueblo, «el sueño de Morazán dio un paso» en Honduras.

El vídeo sostuvo que, son 54 camiones que venían desde El Salvador, con el propósito de ayudar a los hondureños damnificados por el fenómeno climático Eta.

«Es una verdadera fiesta sin duda alguna», exteriorizó la voz de una persona en el material audiovisual.

Una mujer manifestó que se sentía emocionada de ver cómo el gobierno de El Salvador dice presente.

«Salvador, Salvador, Salvador», vociferaba la multitud mientras recibía la ayuda brindada por el país vecino.

Días atrás anunció la ayuda a Honduras

Bukele compartió lo siguiente hace unos días: «Guatemala y Honduras necesitan ayuda, es por eso que he puesto a disposición de cada uno de sus Gobiernos; a 100 rescatistas, maquinaria, equipo y 1 millón de dólares en paquetes de alimentos, para cada país; para beneficiar a 60,000 familias».

