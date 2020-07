Naya Rivera, la teoría que relaciona su muerte con una canción de Eminem

Desde la desaparición de Naya Rivera -en el Lago Piru, en California- la consternación es inmensa y más aún, a partir del hallazgo del cuerpo que, según el sitio TMZ, sería de la estrella de «Glee».

La necesidad de buscar una explicación a la tragedia es una constante en estos días y las teorías sobre lo sucedido no se hicieron esperar. Entre estas hipótesis, está aquella que une la historia de Naya Rivera con una canción que el rapero Eminem lanzó hace 21 años.

El motivo es que el último mensaje de la actriz estaría ligado a una creación del rapero.

El tema en cuestión es «97 Bonnie & Clyde» y es parte del álbum «The Slim Shady». Con este Eminem fue lanzado a la fama internacionalmente.

El tema narra la historia de una madre que es asesinada y arrojada a un lago, y la letra va dirigida al hijo de la mujer.

En varias ocasiones se escucha «Just the two of us, just the two of us, just the two of us«.

Última publicación de Naya Rivera

Justamente en su último post, la actriz escribió «Just the two of us» (Sólo nosotros dos). Este texto no ha pasado desapercibido para algunos usuarios que lo relacionan directamente con la canción de Eminem.

Nadie sabrá si se trató de una premonición o de una fatal coincidencia.

“Algo no va bien. La frase de su ultima publicación es la letra de una canción sobre una madre encontrada en el fondo de un lago”, escribió un usuario de Twitter en el último post de Naya al percatarse de la extraña conexión.

La coincidencia se vuelve más sombría pues en la parte más dura de la letra, se relata cómo una mujer decide ahogarse en presencia de su hijo, ya que no soporta perder su custodia. Dice textualmente «mamá en el fondo del lago».

Lea también: Encuentran el cuerpo de Naya Rivera en el lago donde desapareció

Esto dice la canción

“Sé lo que estás pensando, es un poco tarde para ir a nadar. Pero conoces a tu mamá, ella es una de esas mujeres que hacen locuras y si no se sale con la suya, le dará un ataque”, “mamá dijo que quiere demostrar hasta dónde puede flotar, y no te preocupes por ese pequeño ‘boo-boo’ en su garganta, es sólo un pequeño rasguño, no duele”, “mamá es un desastre ¿verdad? La dejaremos lavarse en el agua, y tú y yo podemos valernos por nosotros mismos ¿no?”, “mira, cariño, hay un lugar llamado cielo y un lugar llamado infierno”: son fragmentos del macabro tema de Eminem.

“Ahí va mamá salpicando en el agua, no habrá más peleas con papá, no más órdenes de restricción… lánzale besos de despedida, dile a mamá que la amas”, dice otra de las estrofas del tema que cobra un crudo significado en medio de las interrogantes sobre qué habrá realmente ocurrido aquella tarde.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo