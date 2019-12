En navidad aumentan los problemas mentales debido a excesos, según psiquiatra

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Según el psiquiatra, Javier Ucles, en la temporada de navidad aumentan drásticamente los problemas mentales en Honduras, debido a que en esta época la gente tiende a caer en excesos, lo cual es un detonante para cualquier estado mental en desequilibrio.

En ese sentido, el especialista indicó que todos los problemas que ya existen mentalmente se pueden disparar en épocas de exceso y consumo. Entre las fechas donde las personas tienden a perder el control mental están, época de Semana Santa, Feriado Morazánico y época de Navidad.

Respecto al tema, el psiquiatra explicó que «esto se puede dar en cualquier momento, muchas veces por razones económicas, laborales, profesionales, amorosas, sentimentales y familiares. Lo cual, lleva fácilmente a una persona a desestabilizarse y caer en estado de ansiedad, agitación y depresión, lo cual puede llevar al suicidio».

Además, agregó: «En esta época hay mucha situación sentimental, afectiva y económica, la hay sensación de nostalgia y frustración. Además, hay mucha propaganda mediática que hace a la gente sentirse muy mal. Otras veces no tener dinero o la capacidad para poder divertirse, viajar, gastar y es detonante de más frustración y provoca que les incomode la navidad».

El especialista, resaltó que hay gente que tiende a enojarse y presentan mal carácter. A su vez, explicó que la navidad les trae algún recuerdo o puede que añoren algún familiar. De igual forma, existen personas que se decepcionan o desmoralizan y consumen mucho alcohol y drogas, lo cual les afecta aún más.

«En estas épocas la gente se excede en todo. Recordemos que también hay mucha gente que es devota y respetan esa fecha que es el nacimiento de Jesús. Entonces manejan esto con inmensa espiritualidad y bastante respeto hacia Dios, son personas muy creyentes. Hay quienes se entregan con mucha bondad y misericordia a esa fecha», indicó.

Navidad más sana: prevención ante las señales de desequilibrios mentales

Por otro lado, el especialista en psiquiatría manifestó que las personas siempre presentan señales antes de entrar a un cuadro de desequilibrio mental. Por lo cual, detalló que es necesario prestar atención ante estos síntomas.

Respecto al tema, indicó: «La persona no se siente bien, no está durmiendo bien, se siente irritable, muy tenso, llora con facilidad, no duermen bien, presenta pérdida de apetito y en general se siente mal».

«Estas personas, inclusive presentan expresiones de incomodidad, desagrado y molestia. Con mucha facilidad se ponen peleones, violentos, agresivos y malcriados», recalcó. Dichos síntomas avisan que la persona «podría caer en depresión o la está padeciendo», agregó.

Personas alejadas de Dios tienen más riesgo de suicidio

Asimismo, el psiquiatra señaló que para esta temporada de navidad, como en cualquier etapa del año, hay que fijarse en el momento que la persona no se siente bien. Lo que debe hacer es buscar ayuda de inmediato, tanto médica, familiar, como ayuda de Dios.

«Realmente las personas que creen en Dios y practican una religión con mucha seriedad, son gente más estable, más equilibrados emocionalmente y que no tienen riesgo de suicidio. Inclusive, son personas que conocen la felicidad, está comprobado que las personas que tienen mayor riesgo de suicidio son gente que está más alejada de Dios, por lo que tienen mayor riesgo suicida», apuntó.

Además, Javier Ucles señaló que las personas que creen en Dios son gente más risueña, felices, tranquilos, relajados y más respetuosos en todo. Indicó que esa gente, en su mayoría tiende a respetar más a las demás personas, instituciones y a Dios. Son más tolerantes, más humanas, alegres, condescendientes, amables, corteses y respetuosas.

«La salud mental del hondureño está perdida»

«Yo como psiquiatra puedo afirmar que la salud mental del hondureño está perdida. Al estar perdida la salud mental significa que hay más enfermedad mental. Cuando hablo de salud mental no quiero decir que están locos, no, una cosa es locura y grados medianos e intermedios en donde la persona tiene mayor cólera, mayor rabia y frustración y mayor decepción. Pero funcionan, ahí andan funcionando entre comillas», argumentó el especialista.

«Esto se trata de gente muy pesada, en cualquier lugar se insultan con otros o se pelean, la violencia es demasiado visible. El hondureño ya casi no dialoga, no sabe hablar con el otro, sino que todo lo quiere arreglar por la fuerza, a golpes», subrayó Ucles.