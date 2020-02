Nasralla: «Sólo a mí y a mi esposa nos requirieron por Coronavirus»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El político Salvador Nasralla regresó al país acompañado de su esposa Iroshka Elvir tras su visita al continente asiático. Tal como se anunció, desde su arribo comenzaron con el protocolo de prevención contra el coronavirus 2019-nCoV.

Luego de una cadena de viajes aéreos desde Seúl, Corea del Sur, la pareja arribó el mediodía de este lunes a Tegucigalpa. Ahora, estarán 14 días bajo vigilancia de autoridades de salud.

Específicamente, según comentó el mismo líder político, que al llegar a territorio catracho se le tomó la temperatura; como medida del protocolo, se mantendrá en contacto con un doctor del centro de salud Alonso Suazo.

Es importante recordar que el sexagenario político publicó fotografías de su travesía por el oriente de Asia, donde se quitó la mascarilla de protección para retratar los momentos.

Monitoreo

Previamente, Homer Mejía, director del Programa de Prevención contra Coronavirus, describió el proceso al cual se someterá el excandidato presidencial y su cónyuge.

En ese sentido explicó que será el mismo de cualquier persona que llegue a Honduras procedente de países que hayan reportado casos confirmados del padecimiento.

Por tanto, Salvador Nasralla e Iroshka Elvir serán monitoreados por dos semanas. En caso de presentar algún síntoma del virus, serán aislados y seguidamente enviados a un centro hospitalario.

No obstante, el doctor Mejía aseguró que el caso del «hombre de la televisión» generó especulación en las redes por las fotografías, pero él tomó las precauciones necesarias estando en Corea.

Supuesta inequidad en evaluaciones

El presentador de la TV denunció en su llegada al aeropuerto Toncontín que, a pesar de que venían más personas a Honduras proveniente de Asia, supuestamente sólo a él y a su esposa les activaron el protocolo pertinente.

«Sólo a mí y a mi esposa nos requirieron en ese sentido. Una persona me escribió que llegó de allá y me dijo que no le preguntaron nada. Otros, también», señaló.

Asimismo, opinó que le parece bien que tomen medidas, pero que las autoridades deberían priorizar otras enfermedades, como el dengue.

«Sólo en Honduras»

Nasralla también relató la cronología de su viaje desde la capital de Corea del Sur hasta Honduras, haciendo alusión a que en ningún otro sitio le vigilaron por el virus como sí se hará acá.

En ese sentido, mencionó que partió desde Seúl hacia San Francisco. Tras estar nueve horas en el norte de California, abordó otra aeronave hacia Atlanta. De allí, tomó rumbo hacia Honduras.

Por otra parte, anunció que publicará en sus redes sociales un vídeo que captó acerca de la protección que brindan en Corea para la prevención de la propagación del virus.

Sobre eso, explicó que los métodos «no son caros» pero Honduras prefiere «tener un buque de 65 millones de dólares para custodiar cocaína, cuando la salud es más importante».

Al momento de comparecer el personaje ante los medios, un compañero periodista se colocó una mascarilla como protección.

Salvador Nasralla e Iroshka Elvir estuvieron en Corea del Sur para participar en la Conferencia de Medios acerca de Paz Mundial 2020.