Napoli regresará a los entrenamientos en plena crisis por el Coronavirus

Un comunicado del SSC Napoli ha iniciado una gran polémica en Italia, uno de los países más azotados por el coronavirus, con más de 4000 víctimas fatales y casi 48.000 personas infectadas.

En ese contexto, el club napolitano ha decidido que el primer equipo regresará a los entrenamientos, lo que verdaderamente ha provocado mucha controversia.

El elenco dirigido por Genaro Gattuso, que había puesto pausa al trabajo el pasado viernes 13 de marzo; ha confirmado que volverá a los entrenamientos este miércoles 25 de marzo, una medida poco lógica y que ha sido muy criticada.

Uno de los primeros en expresar su rechazo fue Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC):

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa.”

Lazio y Cagliari están listos para retomar sus actividades

El Napoli, al que también se sumarían Lazio y Cagliari, pretende retomar la actividad pese a que el fútbol italiano se ha suspendido hasta el próximo 3 de abril; y todo indica que va camino a prolongarse durante más tiempo en un país que en las últimas 24 horas ha lamentado la muerte de 627 personas.

Ya ha un total de 13 jugadores de la Serie A infectados por el COVID-19, incluidos dos jugadores de la Juventus, vigente campeón y actual líder: Blaise Matuidi y Daniele Rugani; quien a su vez atraviesa una delicada situación porque su pareja está embarazada. El equipo más afectado es la Sampdoria, con siete casos.

Habrá que ver si finalmente el SSC Napoli, que es rival del Barça en los octavos de final de la Champions League; retoma sus actividades o si los jugadores consiguen imponer su deseo de seguir confinados como el resto de la población.

Si bien las condiciones en el sur de Italia no son tan extremas como en el norte, las precauciones son grandes para evitar el avance del coronavirus.

