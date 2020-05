Nahúm Espinoza sobre mano de Milton: «Existió y fue clara»

TEGUCIGALPA.- El analista deportivo y ex-entrenador del Olimpia, Nahúm Espinoza, reveló en una entrevista una polémica que genera debate desde hace muchos años.

Pues Espinoza habló del tricampeonato logrado en el 2005, y que los aficionados recuerdan muy bien, pues en dicha final existió un evidente penal a favor de los ceibeños por mano de Milton Palacios.

«La mano existió»

Consultado por dicha acción, Nahúm aceptó que la mano fue más que clara; pero confía igual su equipo hubiera superado a la «Jaiba Brava»:

«Existió y fue clara, el árbitro no la vio, no la sancionó, seguramente la gente del Victoria, Jorge Pineda de molestaron y les debió hacer dolido, no era lo que nosotros queríamos, sin embargo tenía plena confianza que el equipo podía revertir cualquier situación, en la ida de la final perdíamos 0-2, empatamos y pudimos haber ganado».

De igual manera, Nahúm Espinoza recordó el «altercado» que tuvo con el árbitro en dicha final:

«Hay una entrada que le hace Jerry Palacios a Nahúm Ávila que era para roja y solo le sacan amarilla, yo estoy como a 12 metros, luego cuando expulsan a Nahúm por doble amarilla, entonces dije aquí hay que hacer algo, le di un panzazo, pensé rápido y tomé la decisión sabiendo el riesgo y lo asumí».

