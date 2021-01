Nadal: «Roger y yo nos empujamos mutuamente para ser mejores»

ESPAÑA.- Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de la historia, para muchos sólo superado por Roger Federer. Sin embargo, la rivalidad entre ambos es exclusivamente dentro de las canchas.

La buena relación entre el español y el suizo fue expuesta por el mismo Nadal este día en una entrevista para el medio televisivo CNN. Rafa explicó que la rivalidad con Federer le ha permitido tener «una forma clara de que se necesita mejorar» para lograr objetivos.

«Roger y yo nos empujamos mutuamente para ser mejores. Tener a alguien frente a ti que está haciendo muchas cosas mejor que tú, te da una forma clara de lo que necesitas mejorar para lograr tus metas», comentó.

Nadal también aprovechó para hablar acerca de lo prolifera que ha sido su carrera en el deporte y dejó claro que ser el número uno en ‘Grand Slams’ no es algo que le obsesione.

«Hice mucho más de lo que jamás soñé en mi carrera como tenista. Sería increíble para mí ganar uno más, pero sé que esa no será la clave de mi felicidad en el futuro, no es una presión adicional y no es una obsesión».

Nadal y las responsabilidades de los tenistas

El tenista destacó que los deportistas deben «ser un ejemplo positivo para la sociedad». «Es importante enviar los mensajes correctos al mundo y especialmente a los jóvenes», concluyó.

Para finalizar, Nadal se mostró apesarado por el confinamiento que están teniendo los tenistas en Australia por tener que jugar Copa ATP y el ‘Grand Slam’.

«Lo siento mucho por todos ellos, pero cuando llegamos aquí a Australia, sabíamos que las medidas iban a ser estrictas porque sabíamos que el país lo está haciendo muy bien con la pandemia».

Y agregó: «Es normal quejarse, pero, por otro lado, ves cuántos están muriendo en el mundo, cuántos están perdiendo a su padre o a su madre, sin tener la oportunidad de despedirse. Es algo real, no filosófico, eso es la vida real y es lo que está pasando en mi país donde personas cercanas a mí están sufriendo esta situación».

Te puede interesar: Lukaku y el vudú, la historia detrás del insulto de Zlatan

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ