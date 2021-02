Nadal es sorprendido por Tsitsipas y se despide del Australian Open

AUSTRALIA.- Stefanos Tsitsipas se ha clasificado este miércoles para las semifinales del Australian Open tras remontarle a Rafael Nadal y vencerlo por 3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4 y 7-5, en partido de cuatro horas y cinco minutos de duración.

Nadal se ha quedado nuevamente en los cuartos, el mismo resultado de la pasada edición por lo que no suma puntos en su ranking. Daniil Medvevev podría superarle en el caso de levantar el título. El sueño de su vigesimoprimer ‘Grand Slam’ tendrá que esperar a la tierra de Roland Garros.

Después de pasar por encima de Laslo Djere, Michael Mmoh, Cameron Norrie y Fabio Fognini, el tenis español ha caído contra un top 10, una élite que se le resiste en Australia. La última vez que ganó a un integrante de los mejores 10 en Melbourne fue a Milos Raonic (3), en 2017.

