J Balvin lanza un curso de meditación en línea con Deepak Chopra

REDACCIÓN. Si, como lo escuchaste: J Balvin lanza un curso de meditación en línea. El cantante ha unido fuerzas con Deepak Chopra para crear una serie de meditaciones que puedas escuchar gratuitamente, en el sitio web chopracentermeditation.com.

La alianza del guía espiritual y J Balvin tiene como finalidad expandir los recursos de la página web a más personas de habla hispana y puedes escuchar las meditaciones guiadas por el cantante (en inglés o español).

¿En qué consisten las meditaciones de J Balvin y Deepak Chopra?

El sitio web cuenta con 21 meditaciones guiadas que duran aproximadamente 20 minutos. Cada una está hecha con la intención de que, desde principiantes hasta expertos, puedan disfrutar de la experiencia. Según las indicaciones, puedes realizar una meditación al día con el fin de «aprender a enfocar tu mente y construir hábitos que te pondrán en control de tu propia salud».

Beneficios de la meditación en la salud

Meditar con J Balvin te traerá diferentes beneficios para la mente, el cuerpo y el espíritu. La descripción de la página web dice que las meditaciones minimizarán el estrés, mejorarán tu calidad de sueño y, además, con ellas aprenderás a sentir gratitud y rejuvenecerás tu alma.

Lo único que tienes que hacer para conseguir las 21 meditaciones, de manera gratuita, es suscribirte a la página web de Deepak Chopra.

Esta no es la única vez que J Balvin ha hablado de su experiencia espiritual, el cantante de ‘Blanco’ ha dicho en varias ocasiones que él realiza este tipo de ejercicios diariamente.

‘Yo hago meditación trascendental. Se repite un mantra durante 20 minutos y lo que hace es que las ondas del cerebro bajen y ayuda a que esté más tranquilo. Esto nos ayuda en momentos como estos, la cuarentena, en los que no sabemos qué va a pasar», aseguró el músico en una entrevista.

«Definitivamente, si algo me ha permitido tener una vida mucho más estable y estar mucho más tranquilo es 100% la meditación, porque no soy un hombre de alcohol, ni de droga, ni de fiesta entonces eso me ayud», reconoció también Balvin.

