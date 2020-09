Mujeres que lloran son más fuertes que las demás, según estudio

DE MUJERES. Basta de ver a las lágrimas como una debilidad, un estudio confirma todo lo contrario, por tanto, las mujeres que lloran son más fuertes, y capaces de enfrentar losproblemas.

Además de las experiencias de la vida misma, hay otras cosas que nos pueden hacer llorar, los libros, las películas, la música todo aquello que nos hace recordar momentos importantes de nuestra vida, tanto los tristes como los felices, y eso, también podría ser una señal de fuerza mental.

Hay varios estudios que han analizado ¿por qué las mujeres lloran? Los bebés lo hacen porque es la primer forma en quien pueden comunicarse, pero ¿los adultos?

Bueno, esa es otra historia y como es bastante larga, podemos resumirle en algunos puntos principales. Las mujeres más fuertes son las que lloran sin pena, ahora verás por qué.

Mujeres que lloran, son más sanas

Sí, al no reprimir sus emociones, son capaces de reducir sus niveles de estrés considerablemente y con ello, logran evitar problemas de salud como ataques cardíacos, problemas de ansiedad, depresión y presión arterial.

Investigadores como el Dr. William H. Frey, aseguran que al llorar no solo reducimos nuestro estrés, también los niveles de colesterol y además reducimos una sustancia química que provoca ansiedad.

La Universidad de Florida realizó un estudio similar y comprobó que por medio del llanto el ser humano podía restaurarse fisiológica y psicológicamente.

Más felices

Sí, es irónico, pero el llanto no necesariamente habla de tristeza. Cuando lloramos ¿qué pasa después? ¡Nos sentimos mucho mejor! La Universidad de Washington confirmó mediante un estudio que después de llorar tenemos un mejor estado de ánimo que antes de llorar.

Más valientes

Sí, pues eso habla de mujeres que no temen mostrar sus emociones. A muchas nos da pena llorar porque nos mostramos vulnerables, pero quienes lo hacen libremente, demuestran que no les da pena, no le dan importancia a los juicios y lloran pero luego pasan a algo mejor. Solo alguien valiente muestra sus emociones ante los demás.

Se comunican mejor

Esto ocurre porque cuando lloramos mostramos con más transparencia nuestros sentimientos, así, somos honestas en varios sentidos y podemos comunicarnos de varias maneras.

Desarrollan mejores vínculos emocionales

Sí, cuando lloramos mostramos nuestra vulnerabilidad y así podemos crear mejores vínculos con quien nos acompañe, pues no cualquiera puede ver ese lado de nosotras.

Cuando alguien nos ve llorar y nos ofrece consuelo, apoyo, compañía, se gana un lugar especial en nuestra vida, se crea una conexión profunda, agrega el estudio.

