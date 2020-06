Mujeres: de estos hombres debes alejarte si quieres una relación formal

DE MUJERES. La soltería puede generar sentimientos negativos en el estado de ánimo de una mujer, razón por la cual, algunas chicas buscan compañía desesperadamente, pero ¡cuidado! no todo lo que brilla es oro y debes ser cuidadosa a la hora de elegir tu pareja, es por ello que te detallamos las características de algunos hombres de los cuales debes alejarte.

Sabemos que las inumerables cualidades en una mujer pueden ser imán para varios hombres, pero algunos de ellos pueden no compartir el mismo interés que tu demuestras. Incluso, algunos insisten en estar cerca de ti por algún tipo de conveniencia pero no por amor y provoca una relación plagada de conflictos.

Pero, la intuición debe ser tu brújula y si a ello le sumas las malas experiencias que ya tuviste en el amor, podrás identificar con mayor facilidad a quellos hombres que solo buscan divertirse contigo.

Pero si tu intuición falla, en DE MUJERES te detallamos las caraterísticas más comunes que suelen tener los hombres menos indicados para ti. Recuerda que debes ser detallistas al momento de evaluar sus actitudes, incluso la forma en que te habla.

El materialista

Es el chico que viste bien y huele delicioso, pero siempre se preocupa por lo material y no por el corazón, es el que amará verte arreglada, pero esperará que siempre tengas un atuendo impecable, incluyendo cabello y maquillaje. Lo superficial quedará al descubierto observando cómo trata a los demás, especialmente a quien le brinda un servicio.

El celoso

Es el típico que te habla maravillas, te dice que eres hermosa, una gran mujer…y hace una revolución cuando alguien te ve, te halaga o te felicita por algo, especialmente si es otro chico. En cuanto agarra confianza, trata de cambiarte para que no llames la atención de otros, esto solo habla de sus inseguridades.

El que finge ser «buen chico»

Hablamos del que te ruega por una oportunidad, que promete que es «diferente a los demás» y que cree que actuando amable o fingiendo ser un caballero tendrá derecho a todo contigo, pues basta que le digas que no para que cambie radicalmente y estalle, hasta dirá que tú lo buscaste, que te le ofreciste y hablará pestes de ti.

El inseguro

Es el que siempre espera que tú tomes las decisiones sobre la relación. Sí, es lindo al principio porque sientes que confía en ti, pero con el tiempo es cansado y hasta se vuelve una carga porque te cansas de ser la fuerte, se hace dependiente de ti y arruina el amor.

El «peor es nada»

Es el chico al que le damos una oportunidad porque nos desesperamos al no encontrar alguien que nos llene por completo, aquí el error lo cometemos nosotras porque sabemos que algo falta y le damos falsas esperanzas.

No, tener este tipo de compañía no es una obligación y no tenemos por qué conformarmos con menos de lo que deseamos, mucho menos lastimar a alguien por nuestro egoísmo. Por cierto, si tú eres la «peor es nada» cuidado, en cualquier momento se desaparecerá cuando llegue alguien que sí sea lo que desea en una pareja por completo.

El que solo busca intimidad

Es el típico que solo nos quiere para pasar el rato y una vez estando juntos, ya no se acuerda de nosotras o desaparece. Si lo que quieres es placer adelante, solo no olvides cuidarte. Si lo que buscas es un vínculo emocional, entonces aléjate de él por tu bien o te romperá el corazón de una forma muy dolorosa.