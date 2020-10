Mujeres buenas son un imán para los patanes, asegura experto

DE MUJERES. Las mujeres buenas atraen a los patanes, lo dice un psicólogo, así que si te estás preguntando qué hiciste mal, olvídalo, no eres tú, es él y va en serio, ¡no te juzgues más!

«No es lo que hicieron mal lo que resultó en la horrible relación con un narcisista. Es lo que hicieron bien lo que los convirtió en objetivos», señala experto en relaciones de pareja refiriéndose al rasgo que buscan los patanes en una mujer para establecer una relación.

Muchos patanes tienden a ser chicos malos que se sienten atraídos por las mujeres buenas porque los opuestos añaden sabor y pasión a una relación. Las personas se sienten atraídas por los demás debido a las necesidades y deseos que buscan satisfacer en su vida, como el deseo de experimentar una mayor conexión, seguridad, amor, apoyo y comodidad.

Por otro lado, algunos anhelos insatisfechos están asociados con características polares opuestas como aventura, libertad, riesgo, desafío e intensidad, que encarna el narcisista.

Te compartimos cuatro razones por las que los patanes se sienten atraídos por mujeres buenas, según experto.

Tienes gran capacidad de amar

Las personas que poseen trastornos antisociales (psicópatas, sociópatas y narcisistas) carecen de empatía. No les importa nadie más que ellos mismos. Sin empatía o preocupación por los demás, el amor no puede existir.

Eres un objetivo porque realmente te preocupas cuando otros están en problemas o sufriendo. Suele ser una persona que tiene altos niveles de confianza, compasión, tolerancia y apego o lealtad en sus relaciones.

Eres confiable y responsable

Eres la presa de los patanes por ser confiable, emocionalmente madura y capaz de hacerte cargo de tus responsabilidades. Es posible que hayas crecido cuidando a tus hermanos o manteniendo a un padre enfermo y es posible que tenga la mayor parte de la responsabilidad de criar a sus hijos.

En lugar de asumir más responsabilidades, es posible que necesite desesperadamente aventuras y diversión. Tener una vida equilibrada es importante para su bienestar. Date permiso para ser un espíritu libre y como un niño a veces. Esta libertad le ayudará a buscar una pareja más completa y equilibrada.

Una persona poderosa

Una mujer ambiciosa y con un trabajo influyente es atractiva para los patanes. Las mujeres poderosas a menudo intimidan a un hombre normal, pero un narcisista no le teme a alguien así. Aprovecha la oportunidad de tener a una mujer fuerte a su lado.

Una mujer extrovertida puede sentir que ha conocido a su pareja, un hombre lo suficientemente poderoso como para hacerle frente y amarla por completo. Como persona influyente, puede que crea que necesita tener todas las situaciones bajo control.

Tienes una buena relación con tu padre

Tendemos a pensar que si una mujer se involucra con patanes, debe provenir de una familia disfuncional, por lo que nunca aprendió lo que es una relación saludable. Y aunque eso puede ser cierto, no siempre es así.

Tener una relación sana y amorosa con tu padre puede dejarte vulnerable porque no has experimentado, y simplemente no crees, la triste verdad de que existen personas malas que no serían etiquetadas como criminales endurecidos.

Si creciste con un padre que siempre estuvo ahí para ti, es posible que te resulte difícil aceptar la idea de que un hombre se enfocaría en ti específicamente por tu capacidad de amar.

