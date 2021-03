Olancho: Tras una discusión por celos, mujer echa agua hirviendo a su pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de una discusión por celos, una mujer le habría lanzado agua hirviendo a su compañero de hogar en Catacamas, Olancho, pero el afectado asegura que a pesar de sus heridas y de que lo maltrata, está dispuesto a perdonarla.

Álex Vargas, el hombre que resultó con quemaduras luego de que su pareja le arrojara agua hirviendo, dijo que todo ocurrió por un «problemita que tengo con ella, una discusión y sin decir nada, ella me echó agua caliente«.

Vargas contaba lo sucedido mientras su madre le pasaba un paño por una de sus extremidades que resultó con quemaduras. Además, la víctima contó que su pareja también le propina golpes y que los maltratos no son nada nuevo, pues desde hace año y medio ella lo maltrata.

Mientras su madre cortaba sábila para colocarle en sus piernas, Vargas relató que la mujer con la que comparte hogar le echó el agua hirviendo porque él le reclamó porque supuestamente ella le era infiel.

«Andaba tragueado y le dije que se fuera para donde el amante, ya la perdoné, yo la quiero bastante», expresó, mientras su madre seguía limpiando sus quemaduras.

Pero luego de que ella le echó el agua caliente, también «me pegó con un garrote«. Además, el contó que se puso a pensar que si la hubiera golpeado a ella, él estuviera preso.

«Todo comenzó cuando llegué y le pedí comida y ella me dijo que no había para mí y le respondí que para otro sí había. Ella me respondió que, si lo tuviera, a mí no me tendría que importar. Agarró el agua caliente y me la echó», relató.

No pondrá denuncia

El contó que no interpondrá la denuncia ante las autoridades. Agregó que con Gladis Carolina tiene dos hijos y que ella los ha abandonado por el «amor a otro hombre».

La violencia no solo es contra él, sino contra su mamá, su papá y sus dos hijos, relató el hombre con la voz quebrantada. «Yo la quiero mucho, ella es la madre de mis hijos. Si ella regresa, yo la perdono», concluyó.

Por su parte, la esposa de él, manifestó a un medio que ya tienen 12 años de vivir juntos, pero que todos los días ingiere bebidas alcohólicas. «Él dice que me quiere, pero pasa bolo y es una vergüenza para ella y sus hijos», declaró.

«Él es un ‘bolito’ y no me ayuda, le tiré agua caliente porque me pateó», manifestó la mujer. Ella indicó que volvería con él si busca ayuda y deja la bebida.

