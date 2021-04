CORTÉS, HONDURAS. Ni 24 horas pasaron desde que familiares reportaron su desaparición hasta que fue hallada en La Jutosa, Choloma, zona norte del país, uno joven mujer de 28 años de edad.

Se trata de Nolvia Ortega, a quien parientes buscaban con desesperado, pero su cuerpo inerte yacía tirado en un solar de difícil acceso en el sector antes mencionado.

Hasta allí llegaron agentes de la Policía Nacional (PN) para constatar el hallazgo y acordonar la escena. Más tarde, personal de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) se hizo presente para levantar el cadáver.

Más temprano, este mismo día, a través de medios de comunicación locales y redes sociales, los parientes suplicaron por su aparición. «Esta vez me dirijo a ustedes familia, amigos y amistades cercanas a que me ayuden a compartir y difundir la noticia. El día de ayer mi hermana desapareció. No sabemos absolutamente nada de ella», escribió un muchacho a través de Facebook.

La mujer desapareció misteriosamente

Según información brindada, la joven se encontraba departiendo en la casa de unos amigos, de pronto, recibió una llamada telefónica, salió al portón y nadie supo nada más.

De momento, se desconocen las razones de su muerte, pero, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya está indagando en torno a lo ocurrido.

