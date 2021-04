Mujer desaparece misteriosamente en Choloma; familiares claman por hallarla

CORTÉS, HONDURAS. Se reportó la desaparición misteriosa de una joven de aproximadamente 28 años de edad en el municipio de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Se trata de la joven Nolvia Ortega, quien desapareció desde el día miércoles a eso de las 11 de la noche, específicamente en la Nueva Jutosa del municipio antes mencionado.

A través de medios de comunicación locales y redes sociales, los parientes suplican por la aparición de fémina.

«Esta vez me dirijo a ustedes familia, amigos y amistades cercanas a que me ayuden a compartir y difundir la noticia. El día de ayer mi hermana desapareció, no sabemos absolutamente nada de ella», escribió un muchacho a través de Facebook.

Desapareció misteriosamente

Según información brindada, la joven se encontraba departiendo en la casa de unos amigos, de pronto, recibió una llamada telefónica, salió al portón y nadie supo nada más. Se presume que pudo haber sido raptada, ya que su teléfono se encuentra apagado.

Los familiares interpusieron la denuncia a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y sus agentes están llevando un proceso de investigación para dar con el paradero de la fémina.

Asimismo, los parientes claman porque aparezca sana y salva, y le piden a la población comunicarse con ellos si tienen alguna información que pueda dar con el paradero de la ciudadana.

«Si alguien sabe algo de ella por favor háganselo saber a nuestra familia. Con el corazón en la mano les pido de su ayuda. Comunicarse al 98214089 cualquier información», escribieron en redes sociales.

La noticia ya ha sido difundida por medios locales y redes sociales donde cientos de personas manifiestan su pesar y su deseo de que aparezca bien.

