Ha disminuido la incidencia de muertes por COVID-19, según funerarias

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hasta la fecha, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), reconoce a más de 111 mil infectados de COVID-19 y casi tres mil fallecidos y la Asociación de Funerarias de Honduras aseguró que la incidencia de muertes por la enfermedad ha disminuido.

Edwin Lanza, presidente de la asociación, explicó que los fallecimientos han disminuido sustancialmente, aunque, dijo que es extraño que la cifra no aumente, cuando a diario se reportan nuevos casos.

Lea también: COVID-19 Honduras: SINAGER confirma 300 nuevos casos y un fallecido

«Quisiéramos saber qué es lo que pasa si se están dando contagios de un 43 %, ¿Qué está pasando con las personas que fallecen? Nosotros sabemos que se están muriendo en sus hogares y no está llegando equipo de respuesta rápida, porque los familiares prefieren no notificar cuando alguien está enfermo para no llevarlo a los hospitales», dijo.

Se bajó la guardia

Entre otras cosas, Lanza mencionó que ya no se siguen protocolos cuando una persona fallece a causa de la COVID-19, hecho que podría significar un riesgo para los familiares, pues, están expuestos al contagio del virus.

Además, el miembro de la asociación avizora que durante el mes de diciembre haya mayor número de contagios, lo que seguramente alzará el número de fallecimientos.

Por otra parte, aseguró que en las grandes ciudades no se ve reflejado el numero de muertes, pero en el interior del país, es conocedor que sí hay fallecimientos, aunque no se reporten, ya que las funerarias están trasladando ataúdes hasta diferentes zonas.

Muertes en el mes de noviembre

Recientemente, el médico Omar Videa, reveló que en el mes de noviembre en Honduras, cada tres horas un ciudadano falleció a causa de COVID-19.

«Estamos cerrando con más de 11 mil casos el mes de noviembre y 255 fallecidos lo que le da una relación, que aquí en Honduras, en este momento cada tres horas fallece un compatriota por COVID-19″, aseguró.

SINAGER continúa reportando a diario la muerte de más hondureños; no obstante, para la asociación de funerarias, los datos podrían duplicarse, pero la cifra no coincide porque los fallecimientos fuera de los hospitales, no son reportados como muertes a causa del virus.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace:https://bit.ly/tiempodigitalhn.