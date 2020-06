CORTÉS, HONDURAS. Luego de prácticamente un mes hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, falleció por Covid-19 el médico Alexis Reyes Amaya.

Según informaron sus compañeros, el Dr. Alexis tenía varias enfermedades de base, mismas que se complicaron cuando contrajo Covid-19, por tanto, a pesar que se esforzaron para salvarlo, fue vano.

«No es una constante que muera una persona que estaba evolucionando bien. Hay otra serie de eventos en el organismo que pueden desfavorecer la salud, por ejemplo, un paro cardíaco inevitable y, muchas veces, impredecible«, dijo un miembro de personal que lo atendía.

«No me avergüenzo de tener Covid»

Cabe señalar que, semanas atrás, el galeno dijo que a él no le daba vergüenza decir que padecía Covid-19, pues se contagió sirviendo a sus pacientes. Al contrario, quienes sí debían avergonzarse son las autoridades que están lucrándose de la crisis sanitaria.

«Y les digo: no me avergüenza tener lo que tengo (COVID-19), porque lo obtuve trabajando honestamente atendiendo a mi pueblo. Que se avergüencen los que andan vendiendo insumos que nunca llegan a los hospitales. Algún día les pediremos cuentas. ¡Bendiciones!», escribió él a través de su perfil de Facebook.

Sépalo: sobre el Dr. Alexis

Originario de Campo Caimito, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma en 1984. Fue el fundador del «Bloque Amplio Reinvindicador en Medicina (BARM). Además, se postuló como candidato a diputado por el Partido Liberal (PL). Exmiembro delegado Colegio Médico de Honduras (CMH) y expresidente de la Sociedad de Médicos del IHSS-SPS. Coordinó la organización «Dile sí a la vida» y trabajó durante muchos años en el Hospital Mario Catarino Rivas.

«Todos teníamos la esperanza que ese enorme ser humano iba a salir adelante. Sin embargo, confirmo la triste y tremenda noticia que nuestro colega, amigo, correligionario y hermano, Dr. Alexis Reyes, perdió la batalla contra el Covid este día. Nos encontramos sumamente tristes. Estamos perdiendo buenos hondureños, que un día soñaron mirar un país distinto. Alexis, no me cabe duda que estás al lado de nuestro Señor. Que Dios le conceda fortaleza a tu familia. Este no es un ‘adiós’, sino un ‘hasta pronto'», fueron las emotivas palabras del Dr. José Abastida.

