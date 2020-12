Muere presentador de Telemundo, Edgardo del Villar, por cáncer en el cerebro

Estados Unidos. La cadena Telemundo se encuentra de luto, debido a que en las últimas horas se confirmó el deceso de uno de sus comunicadores, Edgardo del Villar, quien perdió la batalla contra el cáncer el día de ayer, según informó la NBC New York.

Del Villar había hecho una pausa en su carrera en el 2019, para dedicarse a recuperarse de su enfermedad.

El cáncer

Edgardo del Villar se enteró en agosto del 2019 que tenía tres tumores en el cerebro. En el mismo mes se sometió a una cirugía para retirarle los tumores, la operación duro siete horas, el periodista salió con éxito del quirófano.

Su esposa, la también periodista, Carolina Novoa, confirmó que los tres tumores pudieron ser extirpados por completo.

Una vez extraídos los quistes, fueron enviados a un laboratorio para realizar una biopsia y determinar el tratamiento a seguir.

Lamentablemente las malas noticias volvieron, los tres tumores que le extrajeron al presentador, resultaron ser cancerígenos.

Por lo que Del Villar se tenía que someter a un difícil y doloroso tratamiento médico, el cual duraría más de un año

El co-presentador de «Al rojo vivo», haría un triste anunció a través de un mensaje que público en su redes sociales.

La carta

«Carolina y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer. Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca, y él me ha bendecido con los mejores profesionales médicos del mundo. Tanto mi familia en mi casa como la de Telemundo, han estado a mi lado desde el comienzo de este proceso, y no podría pedir personas más fuertes, más compasivas y más amorosas que ellos. Me gustaría agradecer nuevamente a los televidentes de Telemundo del área triestatal, así como a las personas de todo el mundo por sus oraciones y cálidos deseos. Ellos han sido una fuente de fortaleza e inspiración para mi familia y para mí también. Espero poder seguir manteniéndolos informados sobre mi estado de salud».

Su retiro

Del Villar anunciaría mediante un video en una red social, que se alejaría de las cámaras, para enfocarse exclusivamente a su enfermad.

“Hoy quiero compartirles el cierre de un ciclo muy importante para mí, he decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, por lo cual ya no verán en la pantalla de Telemundo 47”. Les pido me mantengan en sus oraciones, bendiciones”, dijo en su Instagram, esa sería la última publicación que haría el comunicador antes de morir.

En el video, el periodista se mira casi irreconocible físicamente, debido a los tratamientos que se debía someter cada semana para combatir el cáncer.

¿Quién era Edgardo del Villar?

El periodista que nació en Monterrey, México, se destacó como periodista de Telemundo, contaba con más de 20 años de trayectoria en los medios de comunicación.

Fue corresponsal para la cadena de Estados Unidos, en importantes acontecimientos, como el terremoto del 19 de septiembre en 2017, en México.

También realizó un reportaje acerca de la captura y arresto del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán.

En sus últimos años como comunicador, se unió al equipo de noticias de Telemundo 47, además de trabajar como corresponsal de noticias para el programa Al Rojo Vivo, al lado de la periodista María Celeste Arrarás.

“Edgardo del Villar era un periodista talentoso y un talentoso narrador con una sonrisa que iluminaba la pantalla. Nos quedamos asombrados mientras luchaba contra una enfermedad incurable con notable determinación; empujándose al límite, volviendo al aire durante todo su tratamiento y permaneciendo positivo y optimista durante todo el proceso. Él fue nuestra inspiración y lo amamos”, dijo Cristina Schwarz, gerente general de Telemundo 47.

Su deceso sucedió en un hospital de Nueva York, donde se encontraba internado desde varios meses atrás.

