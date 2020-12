México. El mundo del espectáculo se encuentra de luto, luego de que en las últimas horas se diera a conocer el deceso del empresario Jaime Camil Garza, padre de los actores Jaime e Issabela Camil, tras estar varias semanas hospitalizado en un hospital en Acapulco.

Fue el esposo de Issabela, Sergio Mayer, quien informó del fallecimiento de Camil, en su cuenta de Twitter : “Finalmente, después de tanto luchar se va uno de los hombres más cariñosos, alegres y simpáticos de México, Gracias por tus consejos, cariño y amor siempre querido Jaime”, detalló Mayer.

Un gran legado

Según varios medios locales, el empresario murió a causa de una infección septicemia, además Camil Garza días antes, había necesitado de emergencia de una transfusión de sangre, pero a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo.

El empresario siempre fue reconocido por sus vínculos con la política y el entretenimiento, también era considerado uno de los hombres más poderosos de México.

También estuvo envuelto en la polémica, cuando años atrás, se le acusó de estar involucrado en el caso de soborno de Siemens a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusación de la cual se defendió, negándolo todo.

Fue el Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y Según el portal Swiss Leaks, Camil Garza fue un amigo íntimo a la familia del ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Famosos se despiden de Camil-Garza

La actriz y comediante Angélica Vale, fue una de las primera figuras en manifestase ante el fallecimiento del empresario.

“Querido Jaime… Gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo… ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Te quiero siempre! Abrazo fuerte a toda la familia Camil… ¡Los quiero mucho! Lo siento en el alma”, dijo Vale.

El productor Billy Rovzar, también se expresó acerca de la muerte del empresario: «Me quedo con tantos momentos, que agasajo haber estado en tu orbita».

Lea además: Netflix estrena serie sobre la cantante Selena Quintanilla

Sus hijos

El empresario, era el padre del reconocido actor y comediante, Jaime Camil, fruto de su primer matrimonio con Cecilia Saldaña Da Gama.

Por otra parte, Issabela Camil, no era su hija biológica, ésta adoptó su apellido cuando Camil Garza se casó con su madre, Tony Starr, poco después Camil Garza quiso darle su apellido.

En febrero de este año, Jaime Camil Junior expresó su deseo de querer estar más tiempo con su padre: “Mi papá debería de venir a verme más, me duele un poquito que no me venga a ver porque tengo una fantasía que se quede en la casa con nosotros, que conviva con sus nietos, que esté con nosotros y no con todo este séquito que lo sigue a todas partes. Eso quiero y lo voy a lograr”, dijo el también cantante.

Hasta el momento, ni Jaime como Issabela Camil se han pronunciado públicamente, sobre la partida de su padre.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn