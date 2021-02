Por COVID-19, muere Marc Wilmore, escritor y productor en Los Simpson

ESTADOS UNIDOS. La pandemia de la COVID-19 continúa dejando luto entre grandes personalidades del mundo artístico. En las últimas horas, se confirmó la muerte de Marc Wilmore, quien fue uno de los responsables de escribir y producir la famosa serie de caricaturas «Los Simpson«.

El guionista falleció la noche del 30 de enero, luego de perder la batalla contra el coronavirus. La triste noticia la dio a conocer, a través de Twitter, su hermano mayor Larry, quien también es reconocido por el público gracias a su carrera como actor y comediante. Él describió a Marc como la persona más amable, gentil y divertida que conoció.

También reveló en el mensaje que el escritor enfrentaba otras condiciones médicas desde hace tiempo, lo que terminó de complicar su salud.

De acuerdo con medios internacionales, Marc tenía 57 años y fue una pieza fundamental en el éxito de la serie animada.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021