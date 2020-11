Muere la productora de Televisa, Magda Rodríguez; su hija era presentadora de SLS

REDACCIÓN. La productora de televisión, Magda Rodríguez, falleció en su casa que se encuentra en la Alcaldía Álvaro Obregón y reportes indican que fue hallada por una empleada doméstica, quien pidió ayuda.

El reporte de los paramédicos que la atendieron en su domicilio indica que su muerte se debió a un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo. Fue hallada sin vida a las 10:30 horas de la mañana de este domingo 1 de noviembre, según los reportes preliminares.

Andrea Escalona

Cabe destacar que le sobrevive su única hija, la conductora y cantante, Andrea Escalona; quien fue presentadora de Suelta la Sopa, programa de Telemundo. Rodríguez acababa de cumplir el pasado 22 de octubre, 57 años de edad. Fue festejada en grande por sus amigos y compañeros del programa «Hoy»; como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, entre otros.

Puede interesarle leer: Karli Ortega, la cantante hondureña que no se deja frenar por la esclerosis múltiple

El productor de televisión Juan Osorio en entrevista, impactado por la noticia, lamentó no haberle dicho lo mucho que la admiraba por su trabajo tan exitoso que realizó.

«Me faltó decirle a Magda ‘qué chingona eres trabajando como productora, amiga’. Es tan cotidiano el encuentro y te saludas y todo pero no valoras que ella es una chingona, no se lo dices, no sé qué nos pasa que a veces nos limitamos a ser un poco más reservados al respecto pero es tan padre que le reconozcas el trabajo. Me quedo con ese mal sabor de que yo lo sé, lo reconozco peor nunca se lo dije», lamentó Osorio.

La conductora mexicana Shanik Berman recibió la noticia a través de un chat de periodistas y aunque desconoce la causa del fallecimiento, el suceso la tiene en shock. Entre lágrimas destacó la fortaleza de quien fuera su jefa en el programa «Hoy».

«La amo mucho, no puede ser es la persona más fuerte que he conocido en mi vida», dijo Berman. «Todavía no lo puedo creer, estoy destrozada», agregó la también escritora.

Televisa fue de los primeros en reportar el fallecimiento de quien estuviera a cargo en los últimos años del matutino «Hoy«.

El empresario y ejecutivo de TV Azteca, Alberto Ciurana, quien también trabajara con Magda Rodríguez, lamentó profundamente el fallecimiento y mandó condolencias a la familia.

Fuente: El Universal