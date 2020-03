Muere Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje: voz de Gohan

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El icónico actor del doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza ha fallecido la noche de este sábado, según se dio a conocer a través de mensajes publicados en las redes sociales por sus amigos y colegas.

Mendoza, que al momento de su muerte tenía 55 años, dio voz al conocido personaje Gohan en la serie animada «Dragon Ball».

«Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso… ¡Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día muy triste», escribió a través de Twitter Mario C. Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball.

Además, Eduardo Garza, actor de doblaje de Krillin en el anime de Akira Toriyama, también confirmó la noticia en redes sociales.

Principal hipótesis indican que Mendoza murió en un tiroteo

Por los momentos se desconocen las circunstancias de su fallecimiento, pero versiones extraoficiales apuntan a que el actor murió en un tiroteo junto con su esposa y su cuñado. Los hechos habrían ocurrido en la colonia Portales, en Ciudad de México.

«Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descansa en paz», informó en Twitter.

Desde los años 80, Luis Alfonso Mendoza trabajó en el mundo del doblaje, donde prestó su voz a icónicos personajes de películas, anime y caricaturas. Él fue la voz de Daniel San en Kárate Kid, y también dobló a Carlton Banks, el irritante primo de Will Smith en El Príncipe de Bel Air. En los últimos años, participó además en el doblaje de The Big Bang Theory, donde dio su voz a uno de los personajes principales, el brillante Sheldon Cooper.