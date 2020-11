«Diego es eterno»: el mundo se rinde ante «el mago» tras su partida física

REDACCIÓN. Magia, rapidez y un tinte de «locura» futbolística: el «10» de La Argentina, que se consagró con su histórica participación en la Copa del Mundo de 1986, dijo adiós; pero Diego Armando Maradona jamás será olvidado.

El fútbol se tiñó de negro y tendrá esa marca, quizá, por siempre. «El Pelusa» alegró a la esférica donde sea que se paró; desde su amado Boca Júniors, hasta sus proezas en el Nápoles y su inolvidable paso por el Barcelona, siempre extasió al más escéptico aficionado.

Los anales históricos del deporte rey indexarán una página intocable, del día en que «El Diego» partió. Empero, la huella que dejó en el pasto de los más legendarios escenarios del fútbol nunca se podrán borrar.

Los canales de televisión muestran cómo hasta las lágrimas ruedan, al momento que los cronistas deportivos hacen remembranza de cada finta que se gastó Maradona en los terrenos de juego.

Más de alguno lo veía venir, pues la salud del astro argentino venía en detrimento. No obstante, el verdadero hincha todavía no estaba preparado para asimilar que no lo vería más.

Y es que, cómo preparar el corazón para no ver más la imagen física de Maradona, quien se perpetuó como un ídolo y quien forjó el amorío por el fútbol de muchos. Ahora, queda rendirle homenaje, por siempre.

Leyendas se despiden del «Pelusa»

Cada red social se saturó de mensajes alusivos a la nota triste del día, en un año que seguro sigue sumando méritos para tener una garantía de ser inolvidable, en un mal sentido.

Por ejemplo, periodistas desde Italia informaron que Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoli, está considerando la idea de cambiar el nombre de su estadio en honor al genio argentino. Pasaría a llamarse «San Paolo-Diego Armando Maradona».

Uno de los mejores jugadores de la actualidad, Cristiano Ronaldo, lamentó la irreparable pérdida. Lo calificó como alguien que hacía trucos de magia en el campo y su historia es irremplazable.

«Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago incomparable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Usted nunca será olvidado», escribió el portugués.

Andrea Pirlo, el arquitecto del fútbol, actual entrenador de la Juventus, también se pronunció ante la noticia. «Se va el dios del fútbol … gracias por todo Diego», plasmó en Instagram, con una fotografía del 10.

También a través de Insta, habló de la defunción nada menos que Lionel Messi. Él tenía una especial cercanía con Maradona.

«Es un día muy triste para todos los argentinos y el fútbol. Él nos deja pero, pero no se va, porque Diego es eterno. Tomo los hermosos momentos que viví con él y quiero tomar la oportunidad para enviar condolencias a todos sus amigos y familia», escribió Leo.

Habló Pelé, su contemporáneo

No podía dejar de referirse a la tragedia el gran «Pelé«. El brasileño apuntó que se esfumó una gran amistad. Habló de que, en algún momento, revivirán un súperclásico entre Brasil y Argentina, con distinto escenario.

«Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo», expresó.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Más reacciones

Pau Gasol, leyenda del baloncesto, igualmente dijo presente en los mensajes de despedida. «DEP (Descanse En Paz) Diego Armando Maradona», se limitó a manifestar la estrella española.

DEP, Diego Armando Maradona 🙏🏼 pic.twitter.com/MqO0aGZI4M — Pau Gasol (@paugasol) November 25, 2020

Rafa Nadal, uno de los más grandes de todos los tiempos en el tenis, se desenfundó de la raqueta y la pelotita y se mudó, por unos instantes, a la consternación mundial de los futboleros.

«Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina», comentó.