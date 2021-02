TEGUCIGALPA, HONDURAS. La COVID-19 sigue propagándose en el país y acabando con la vida de muchos hondureños. La noche del miércoles dieron a conocer la muerte de la licenciada en enfermería, Albertina Díaz Zambrano, a causa del virus.

La enfermera estuvo durante varios días luchando contra la mortal enfermedad en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Honduras (IHSS) del Distrito Central y ahí falleció por complicaciones derivadas del virus, según informó Ana Barrientos, portavoz del hospital.

Díaz era una enfermera jubilada, ella prestó sus servicios en el área de la salud en el Hospital El Carmen de Tegucigalpa y fungió como jefa de enfermeras en el Hospital San Felipe, durante más de 20 años.

Dos muertes en la familia

Según información preliminar, Díaz falleció el miércoles en horas de la noche, sin embargo, sus familiares también confirmaron la muerte de su madre, doña Ángela, de quien hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.

La hija de la enfermera escribió en redes sociales:

«Mi madre Albertina Díaz Zambrano ya se encuentra en la presencia del Señor. Pude vivir un último milagro, mi abuela, su madre, falleció hoy también, dos horas antes, le pedí a una enfermera, que ha sido un ángel, que le dijera a mi mamá en el oído, que mi abuela ya había partido con el Señor, yo sabía que esa era su carga, su madre, luego ella tuvo paz y partió».

Continúa el escrito: «Cuando era pequeña tenía miedo que mi madre muriera, creo que ese es un temor que algunos hijos tenemos, quedar huérfanos, pero el Señor me la dio por 38 años, me deja un legado, un ejemplo que me van a llenar el resto de mi vida, me deja su amor que me va acompañar siempre».

Por su parte, el Hospital San Felipe, escribió:

«Lic. Albertina Díaz, exjefa de enfermeras de Hospital San Felipe falleció el 17 de febrero del 2021 luego de su batalla contra el COVID. El Señor la tenga en sus brazos; ella se dedicó a orar por los pacientes infectados por el virus creyendo fielmente que para bien o para mal las personas tenían un Dios en quien confiar. Descansa en los brazos de su amado, Albertina Díaz, fiel servidora de la salud y de Dios».

