El Paraíso: almuerza con sus amigos a orilla del río y muere al meterse a bañar

EL PARAÍSO, HONDURAS. Un joven hondureño falleció ahogado este sábado, luego que salió a departir con sus amigos en el municipio de Alauca, departamento de El Paraíso, zona oriental del país.

Se identificó al fallecido como Dagoberto Izaguirre, quien era originario de El Paraíso, El Paraíso y residía en la colonia Las Lomitas. Sus allegados se dirigían a él nada más como «Dago«.

Según la versión provista en el lugar, él salió de su aposento porque fue con unas amistades que querían aprovechar el fin de semana para convivir a las orillas del río Grande.

De igual interés – TGU: en calle sin salida ultiman a balazos a recolector de envases plásticos

Solo buscaba divertirse

El relato indica que el grupo de amigos llegó a su destino y almorzaron. Sin embargo, momentos más tarde, Izaguirre decidió que quería «bañar» un rato, por lo que se introdujo a las profundidades del caudaloso río.

No obstante, la situación se tornó preocupante para el grupo de amigos cuando observaron que él no salía del agua. Se lanzaron rápidamente al río para rescatarlo, pero al sacarlo no respondía. Estaba inconsciente.

Sin embargo, no perdían la esperanza. En un último intento por salvarle la vida, se gestionó su traslado a una clínica local. Empero, fue allí que, mediante una evaluación médica, se constató que ya no tenía signos vitales.

La familia de Dagoberto Izaguirre ya reclamó el cuerpo tras los análisis forenses. La víctima solo vestía una calzoneta color azul oscuro, pues así se había preparado para disfrutar de un chapuzón en aquella fuente de agua que acabó con su vida.

Le puede interesar – Les llevaba comida: con un candado, asesinan a policía militar en Penitenciaría Nacional de Támara

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0