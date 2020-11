«Adiós al agente 007»: Muere el actor Sean Connery a sus 90 años

El destacado actor británico Sean Connery, quien interpretó al legendario agente James Bond en siete películas, murió este sábado a la edad de 90 años, informó su familia.

Su único hijo, el también actor Jason Connery, declaró a la BBC que su padre llevaba «mal un tiempo», y que murió durante la noche acompañado por su familia en Nassau, en las Bahamas.

«(Es) Un día triste para todos los que conocían y querían a mi padre, y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor», agregó.

El actor fue el primero que llevó el papel del agente 007 a la gran pantalla, apareciendo en siete filmes de la saga.

Durante su carrera como actor, que duró varias décadas, ganó un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Connery también es conocido por sus papeles en películas como The Hunt for Red October «La caza del Octubre Rojo», Indiana Jones and the Last Crusade «Indiana Jones y la última cruzada» y The Rock «La Roca».

La crítica cinematográfica lo calificó en varias oportunidades como el mejor actor que ha interpretado al agente 007 en la franquicia.

Ganó el Oscar en 1988, cuando fue nombrado mejor actor de reparto por su papel de experimentado policía en The Untouchables «Los intocables».

En el año 2000 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Holyrood, en Escocia.Y en agosto celebró su cumpleaños número 90.

Orígenes Humildes

Hijo de un obrero católico y de una empleada doméstica protestante, Thomas Sean Connery nació en Escocia, el 25 de agosto de 1930.

La familia de su padre había emigrado de Irlanda en el siglo XIX, mientras que los orígenes de su madre remontan en el norte de Escocia.

Connery se crió en una habitación de una casa de vecindad con baño compartido y sin agua caliente.

Dejó la escuela a los 13 años sin calificaciones y trabajó entregando leche, puliendo ataúdes y colocando ladrillos. Tiempo después se unió a la Royal Navy, la rama de guerra naval de las Fuerzas Armadas británicas.

Tres años después, lo desertaron del servicio tras padecer de úlcera péptica.

Para ese entonces, ya había hecho tatuajes que dejaban claro sus pasiones: «Escocia para siempre» y «Mamá y papá».

Sean Connery se ganaba la vida de cualquier forma que podía. Conducía camiones, trabajaba como salvavidas y posaba como modelo. También, pasaba su tiempo libre haciendo fisicoculturismo, hasta que James Bond llegó a su vida.

Fuente: BBC

redactado por: Patricia Silva

