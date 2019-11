MP: Expediente de agente de la ATIC que atropelló a pareja sigue abierto

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La portavoz del Ministerio Público (MP), Lorena Cálix, informó que la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes aún no ha cerrado el expediente de investigación contra un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que atropelló y mató a una apareja cerca de la colonia Villanueva de Tegucigalpa.

En ese sentido, Cálix subrayó que la investigación sigue abierta, e indicó que mientras los fiscales no tengan la certeza o no se comprueben los indicios de responsabilidad penal contra el miembro de la ATIC, el caso no se cerrará.

Respecto al tema, la portavoz del MP dijo que «No se ha cerrado el proceso de investigación, hasta no tener los fiscales la certeza y la seguridad que procede un cierre administrativo por considerar que no hay indicios de responsabilidad penal contra el compañero de la ATIC».

Sobre este caso, en un informe preliminar se indicó que existe un documento de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) el cual establece que el agente de la ATIC no es responsable del atropellamiento que le quitó la vida a la pareja.

De esa forma, se resaltó que las investigaciones por parte del área de tránsito son fundamentales para la establecer un reporte final, aún más cuando está involucrado un caso de muerte.

Fiscales esperan un informe técnico

Por otro lado, Lorena Cálix reiteró que por el momento no hay motivos por los cuales el agente de la ATIC deba estar en prisión. Destacó que los fiscales que llevan el caso esperan primeramente tener un informe técnico respectivo.

Asimismo, la representante del MP, manifestó que la Fiscalía escuchará a los familiares de las víctimas. También dijo que por medio de sus representantes legales atenderán los trámites que realicen los parientes.

Cabe mencionar que las víctimas murieron atropelladas el pasado miércoles 20 de noviembre, las autoridades los identificaron como María Antonia González Flores, de 50 años, y René Jiménez Maldonado, de 70 años, quienes se dirigían a un centro de salud de la zona.