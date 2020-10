TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) es el culpable de los insultos, el lanzamiento de huevos y demás agravios que se produjeron este miércoles contra Marco Bográn, según denunció su representante legal.

Luego del hecho, Marco Tulio Castro abogó por su cliente en declaraciones vertidas a una radio local. Calificó el hecho como bochornoso y explicó por qué considera que la responsabilidad recae sobre la Fiscalía General.

Antecedente: «Soy inocente», dice Bográn al salir de la ATIC; le lanzan huevos y golpean

Un llamado «al odio»

El entrevistado opinó que el problema inició desde que se decidió compartir la hora y el lugar donde se desarrollaría la segunda toma de declaración del exdirector de la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

«Quiero expresar que el único responsable de esa situación es el MP, al haber publicado un manifiesto anunciando a todo público cuándo iba a ser la audiencia; eso concita al odio en un juicio tan polémico», señaló.

Seguido, agregó que, para él, no tiene sentido alguno hacer ese tipo de avisos a los imputados que deberán acudir a un citatorio. «No me explico qué está pasando ahí (Fiscalía)», acotó.

Cabe decir que, previo a su ingreso a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Bográn dijo que serían sus abogados quienes ampliarían su versión respecto a la investigación por la cual se le convocó.

Además, el exfuncionario afirmó que él daría declaraciones a su salida de la entrevista. Sin embargo, se limitó a decir que está con Dios, que es inocente -y lo comprobará- y que no tiene miedo de ir a la cárcel.

Instantes después, mientras la prensa pretendía romper su silencio, se desató la ola de insultos; además, comenzaron a golpearlo con cartulinas, huevos y demás. Por tanto, Bográn se vio obligado a regresar a la edificación para resguardarse.

Lea también: Otra vez MP investiga a Copeco por irregularidades en compras de la pandemia

Otra línea de averiguación

Por otra parte, el abogado Castro habló sobre la vinculación que se ha hecho de él con el caso de supuesta sobrevaloración en mascarillas en el que se ha visto envuelta la empresa G y T.

«Yo no sé por qué se me menciona, porque no soy vendedor de mascarillas ni de insumos médicos», comenzó diciendo.

A su vez, aclaró que su única participación en la situación fue la elaboración de una escritura pública. Por tanto, mencionó que está «aburrido» se seguir haciendo la misma explicación en público.

Concluyó asegurando que se presentó ante la ATIC y les pidió que lo citaran para explicar lo que él sabe y no quisieron hacerlo. «Sólo me dijeron que lo iban a hacer oportunamente», contó.

