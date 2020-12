«Yo lo quiero enterrar», clama madre de motociclista que cayó al río Chamelecón

CORTÉS, HONDURAS. Al no saber nada de su hijo desde el pasado 29 de noviembre, una madre clama angustiosamente por ayuda para que puedan encontrar su cadáver.

Walter Lenin Euceda, de 29 años de edad, se dirigía el domingo hacia Villanueva a un evento de motociclistas, pues era muy fanático. En su recorrido lo acompañaron varios amigos, que fueron testigos del accidente.

El hecho se suscitó específicamente en el puente que conecta de San Pedro Sula al municipio de Villanueva. Según los testimonios, el joven tuvo problemas en una de las llantas de su motocicleta, por lo cual, cayó directamente al río Chamelecón.

Después de ser arrastrado por la corriente, no se supo más de él. Cabe decir que las autoridades, en conjunto con sus familiares y allegados, procedieron a la búsqueda de Lenin. Sin embargo, sólo encontraron el vehículo de dos ruedas en el cual se transportaba.

Lea también: Iota arrastró tumbas y cadáveres: así quedó el cementerio de Chamelecón

La madre quiere enterrarlo

En declaraciones para un medio de comunicación televisivo, la señora Élida Euceda pidió que le ayudaran a rescatar el cadáver de su vástago. Con lágrimas recorriendo su rostro, la madre imploró a los bomberos que encuentren el cuerpo de su hijo.

«Les voy a agradecer que me ayuden a rescatar el cuerpo de mi hijo, porque yo lo quiero enterrar. No quiero que quede ahí en el río y que no sepa nada de él», expresó la madre desconsolada.

«Yo quiero que me ayuden a buscarlo para que me lo entreguen y yo poderlo enterrar y saber dónde lo voy a dejar y no así como está en ese río”, exclamó entre sollozos la señora Élida.

La madre también agregó que él trabajaba como mecánico en un local cerca del Mercado Guamilito. «Lenin era un joven tranquilo, que no se metía con nadie», aseguró su progenitora.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.