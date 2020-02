Motagua se juega el pase en Atlanta por la Concachampions 2020

ESTADOS UNIDOS.- Motagua y Atlanta United se juegan el pase a la siguiente ronda en el Fifth Third Bank Stadium por la Liga de Campeones de Concacaf 2020.

En el partido de ida, Atlanta United dejó buenas sensaciones, y es que a pesar de no estar físicamente en un 100 por ciento, la escuadra de la MLS sacó un empate en la cancha del estadio Olímpico Metropolitano.

Los de Frank de Boer tienen una cuenta pendiente en la Liga de Campeones; pues el año pasado cayeron en los cuartos de final ante el Monterrey de México.

Motagua se aferra a su juego para lograr la clasificación

Soñar no cuesta nada y el equipo dirigido por Diego Vásquez buscará dar un golpe ante uno de los candidatos a llegar a lo más lejos en el torneo.

Motagua no pudo aprovechar la condición como local y solo empató ante Atlanta; con el criterio de gol de visita, al menos deberá ir a anotar un gol en el Fifth Third Bank Stadium para poder aspirar a avanzar a la próxima ronda.

¿Quien transmitirá el partido?

El partido entre «Rojinegros» y «Águilas Azules» se jugará en el Fifth Third Bank Stadium y será transmitido por los canales de FOX SPORTS Latinoamérica en punto de las 7:00 de la noche (hora de Honduras).

Vale la pena destacar que el ganador de esta llave se enfrentará al ganador del duelo entre el América de México y el Comunicaciones de Guatemala.

