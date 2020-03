Real de Minas venció a Motagua en Tegucigalpa y sueña con Pentagonal

REDACCIÓN. Motagua cayó esta tarde en el Estadio Nacional ante un aguerrido y muy ordenado Real de Minas y a su vez, perdió el liderato del campeonato debido a la victoria del Olimpia en San Pedro Sula en el clásico ante Marathón.

El estilo de Motagua no se pierde, un equipo intenso que siempre, o al menos en la mayoría de partidos, busca el arco rival. Sin embargo, parece que el golpe de la eliminación con goleada incluida en la Liga de Campeones de Concacaf fue más fuerte que los dirigidos por Diego Vázquez.

El partido lo inició ganando el Ciclón desde el minuto 16. Gol del argentino, Gonzalo Klussener. Parecía que la amargura de la semana ya había pasado.

No obstante, 10 minutos más tarde, y luego de varios intentos de un atrevido Real de Minas, puso el empate con gol del central, José García.

Motagua sacó del medio pero no logró amenazar el arco de Argueta. A los 29, un pelotazo que no logró controlar Meléndez complicando a su compañero, Rougier. El meta del mimado no pudo anticipar a Darwin Andino que espabiló a adelantar el balón y el arquero argentino le cometió un claro penal.

El zurdo, Diego Rodríguez se paró delante de la número cinco y con un remate cruzado venció al guardameta de los locales que, a pesar de haber rozado el balón, no consiguió evitar el 1-2.

Lea también: Olimpia se impone ante Marathón en su visita al Yankel Rosenthal

Avalancha de Motagua; Real de Minas soportó

Al segundo tiempo Motagua salió desesperadamente por el empate. Ambos entrenadores no se movían del área técnica y daban indicaciones.

Motagua intentaba por afuera. Minas aguantaba. Por momentos, los volantes de la visita movían la pelota por todo la medular y llegaban con jugadas directas al arco del 19 motagüense.

Pero fue hasta el 79 que, tras un mal rechazo de Omar Elvir, aprovechado por Darwin Andino, los muchachos de Raúl Cáceres se fueron arriba 1-3 en el marcador.

El único delantero que tenía el hijo adoptivo de Danlí, Andino, controló muy bien la esférica y quedó frente a marco, disparó aunque no de la mejor forma, pero si con gran fortuna. La caprichosa rebotó en el zapato izquierdo de Marcelo Santos y se lo cambió de lado a Rougier que intentó llegar, pero la pelota pegó el vertical izquierdo y con mucha pausa, casi sin rodar, traspasó la línea de gol y enmudeció a la afición del azul.

Rubilio Castillo acercó a los locales en una jugada de córner y tras varios remates, el balón le quedó a merced y lo empujó. No obstante, Real de Minas se plantó muy bien en el fondo y logró un triunfo que lo pone en la pelea por el Pentagonal a la espera de lo que pueda hacer el Vida en el juego pendiente ante la Real Sociedad en La Ceiba.

Alineaciones:

Así sale Motagua: Jonathan Rougier; Cristopher Meléndez, Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Omar Elvir, Kevin López; Héctor Castellanos, Reinieri Mayorquín, Matías Galvaliz; Rubilio Castillo, Gonzalo Klussener.

Ingresó: Wilmer Crisanto

Salió: Cristopher Meléndez

Ingresó: Roberto Moreira

Salió: Reinieri Mayorquín

Ingresó: Marcelo Canales

Salió: Kevin López

Así sale Real de Minas: Gerson Argueta; Diego Rodríguez, José García, Robel Bernárdez, David Mendoza; Rembrandt Flores, Óscar García, Jean Jack Baptiste, Jesse Moncada, Aldo Oviedo; Darwin Andino.

Ingresó: César Romero

Salió: Aldo Oviedo

Ingresó: Álex Corrales

Salió: Rembrandt Flores

Ingresó: Luis Guzmán

Salió: Óscar García