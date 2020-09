SAN PEDRO SULA.- Vaya inicio de campeonato, Motagua-UPNFM y Real España-Olimpia nos deleitaron con partidazos de mucha lucha, generación de juego y goles de último minuto.

Así le fue a Motagua

Los Lobos de la UPNFM sufrieron su primera decepción del Apertura 2020-21; pues estaban a nada de conseguir un punto por medio de un empate.

Pero apareció el protagonista del partido, el argentino Gonzalo Klusener, quien en el ocaso del partido cabeceó y le dio sus primeros tres puntos al «ciclón» azul del Motagua.

Dentro de las curiosidades que dejó este encuentro fue el primer gol del campeonato, el cual lo anotó el goleador histórico de las águilas: Román Rubilio Castillo.

De igual manera, se sufrió la primera expulsión del Apertura 2020-21, Junior Lacayo por doble amarilla recibió la tarjeta roja, dejando en ese momento a los lobos con 10.

Debut soñado en San Pedro Sula

En un encuentro donde el Olimpia lo tenia todo para hacerse de sus primeros tres puntos, el Real España encontró la oportunidad de empatar al último minuto con un centro perfecto de Mario Martínez, el cual encontró un «cipote» de la Sub-20: Junior García.

Olimpia se puso en ventaja al minuto 73, luego que el recién ingresado José Alejandro Reyes, desdoblara al centro soltando un cañonazo que dejó paralizado a «Buba» López.

Real España sacó un punto con sabor a gloria del estadio Olímpico ante un Olimpia, que pagó caro el descuido en los últimos minutos.

Próximos partidos de estos equipos

Motagua: El 7 de octubre visita San Pedro Sula para enfrentar al Marathón.

Olimpia: Recibe en Tegucigalpa al Real de Minas el mismo siete de octubre.

Real España: Le toca visitar el estadio Excelsiór de Puerto Cortés para enfrentar al Platense.

UPNFM: Visita Tocoa para disputar su encuentro contra la Real Sociedad.

¿Cuándo se completará la Jornada 1 de la Liga Nacional?

La Jornada 1 del Apertura 2020-21 se complementará con los encuentros de: Real Sociedad vs. Real de Minas, Vida vs. Platense y Honduras Progreso vs. Marathón el próximo 3 de octubre.

Te puede interesar: FINAL: Con un «Klusenerzaso», el Motagua consigue su primera victoria