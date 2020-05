«Motagua no tiene peso en la Liga Nacional», Pedro Atala

TEGUCIGALPA.- El presidente vitalicio de Motagua, Pedro Atala, habló acerca de la decisión que se tomó de clausurar el torneo Clausura 2019-2020 de la Liga Nacional.

“No sé si hubo complot, pero no querían que Motagua fuera campeón, los clubes chicos estaban desesperados por parar el torneo por no tener como pagar salarios, es lógico”, inició diciendo Atala.

Agregando que: “No queríamos ganarnos ese campeonato en la mesa, aunque teníamos méritos, esto puede tener repercusiones porque ambos torneos van de la mano; repito lo primordial es la salud”, expresó a Radio Cadena Voces.

Por su parte, el dirigente mencionó que hablaría con sus jugadores para llegar a un acuerdo, aunque aseguró que les pagarán su salario.

“Estamos en una posición de hablar con los jugadores y todos los equipos tienen que ver cómo arreglar la parte administrativa, esta pandemia nos tienen fuera de la cancha. El tema salarial se está arreglando llegar a un acuerdo con ellos; es una responsabilidad de los clubes, ahora debemos de entender que hay prioridades aparte del fútbol”.

El tema salarial

“Tenemos una responsabilidad con los jugadores, ha sido el peor torneo en la historia de la Liga. Cerraron el estadio para clásicos por seguridad, luego lo cerraron por los daños de la instalación, tuvimos que viajar fuera de la ciudad con costos; después jugamos sin público un clásico de la segunda vuelta, donde éramos locales y significaba mucho dinero en taquilla, ganamos 4-1 a Olimpia, hemos tenido un año económicamente desastroso”, añadió.

Por otra parte, Atala, lanzó que Motagua, era un equipo que a pesar de ser uno de los mejores equipos de la Liga, no tiene peso sobre ella.

“En esas reuniones ya muchos equipos están cabildeados, hay otros intereses que es mejor dejarlos guardados. Lo importante es que se tomó una decisión, a Motagua le duele no seguir el torneo, no salir campeones, porque no sabemos si saldríamos campeones si se hubiese reanudado; la realidad es que el país tiene serios problemas de salud, no podemos jugar con la vida de jugadores, árbitros y entrenadores”.

Y siguió: “A pesar de ser el segundo más campeón no tenemos peso en la Liga Nacional. Nosotros nos enfocamos en tema de salir, no pelearemos por un campeonato, ni pondremos en riesgo la salud de sus jugadores, o de la afición”, cerró Atala.

