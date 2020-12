Tegucigalpa.- El Motagua quedó eliminado de la próxima edición de la Concachampions a manos del equipo nicaragüense, Real Estelí, tras empatar 2-2 y perder 2-4 en tanda de penales.

Con esta eliminación el Motagua suma otra cuestionada actuación en un torneo internacional, tras las las finales perdidas de Concacaf League ante dos equipos costarricenses y la reciente eliminación del mismo torneo ante el Olimpia.

Pese a esto el entrenador azul, Diego Vásquez, declaró en rueda de prensa que el equipo tuvo un buen desempeño y que son cosas «extrañas del fútbol». Además Vásquez, aclaró que «el fracaso no esta en su vocabulario».

«Hicimos un gran partido, en el balance general hemos controlado las acciones, es una fatalidad de esas que pasan cada 500 partidos, a veces nos ha tocado ganar en el último minuto, hoy nos tocó perder, la palabra fracaso no existe en mi vocabulario», compadeció el entrenador azul en rueda de prensa al final del compromiso.

Diego prosiguió y enfatizó que el segundo gol del Real Estelí fue lapidario en los ánimos del club.

«Es complicado analizar el partido cuando se comete una fatalidad en los últimos minutos, este juego tiene un alto porcentaje de azar. Tengo muy presente el remate de Kevin López al metal que era el tercer gol, poco después apareció esa fatalidad porque no es un error. Ya en los penales el animo no era el mejor, no era un partido para nosotros».

Resultados de Motagua en Concacaf League

El Motagua comenzó su participación enfrentando al Comunicaciones en la ronda preliminar de la competición. El partido se llevó a cabo en Tegucigalpa y tras un empate 2-2 en el tiempo regular se tuvo que definir en una tanda de penales que finalizó 15-14 a favor del Motagua.

En el siguiente cruce los azules viajaron al Cuscatlán para enfrentar al Alianza, el juego finalizó 1-1 y nuevamente Motagua avanzó por la vía de los penales tras ganar 3-4.

Las semifinales le daban la bienvenida al primer clásico nacional en la historia de la competición. En esta ocasión el Olimpia venció 2-0 a Motagua y mandó a los azules al repechaje contra el Real Estelí.

De esta forma, Motagua se despide de la Concacaf League sin haber ganado un solo juego en los 90 minutos reglamentarios.

