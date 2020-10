Moncada: Yani Rosenthal genera unidad, tiene un mensaje conciliador

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este domingo por la noche, será el lanzamiento de la precandidatura a la presidencia de abogado Yani Rosenthal, por el Partido Liberal de Honduras. Desde ya, varios lideres del partido rojo, blanco, rojo, se han pronunciado al respecto.

Tal es el caso del economista José Luis Moncada, quien manifestó a Diario TIEMPO Digital que el Rosenthalismo es un movimiento de lucha e historia dentro del Partido Liberal.

Además, agregó que desde la llegada de «Yani, el partido ha tenido una mayor actividad dentro del liberalismo a nivel nacional». De igual forma, Moncada comentó que existe mucha expectativa de los liberales, sobre todo de la propuesta que tiene Yani Rosenthal.

«Está llevando la unidad del Partido Liberal, el cual es un elemento fundamental para un triunfo del Partido Liberal en las elecciones generales. Si Yani, no logra la alianza del partido, no digamos que va a liderar la Alianza de Oposición y puede llegar a derrotar al Partido Nacional», añadió.

Otro elemento en que hizo énfasis Moncada, es que Yani Rosenthal, está llamando la atención de muchos liberales, sobre todo, porque ven en él a una persona con experiencia dentro del Gobierno; y «tiene la capacidad de liderazgo que se requiere para el Partido Liberal«.

«A los liberales lo que les gusta es que es un mensaje de unidad, no es mensaje de división, no es un mensaje de insultos, no es mensaje de descalificación y eso les gusta. Por eso está sumando liberales de otras corrientes que están esperanzados en que el liberalismo fuerte y unido, puede volver a la democracia como la ha tenido durante 130 años«, finalizó Moncada.

Yani tiene un mensaje conciliador, no genera división

Por otra parte, el diputado y miembro del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir, manifestó a TIEMPO, que la expectativa principal es lo que significa Yani Rosenthal en la unidad de esa institución política.

Además, manifestó que la figura de Yani Rosenthal, está generando motivación, no solo para que la población participe, sino, que puede lograr la unidad del Partido Liberal.

«Hay un criterio importante que debemos de hacer en noviembre del 2021, y es la defensa del voto y la defensa del voto significa definir una estrategia para cubrir las 43 mil urnas receptoras de votos«, añadió. Sobre lo anterior, sostuvo que todo pasa por la estructura.

Elvir concordó con José Luis Moncada, en que Yani Rosenthal, tiene experiencia y un criterio conciliador; además, cuenta con plataforma y estructura.

«Para mi el mensaje es conciliación. La aceptación de que es la persona apropiada para conciliar dentro del Partido Liberal y en el país«, concluyó Elvir.