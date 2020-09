Medina: Por escasez de PCR, hay poca claridad en torno a la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Para el científico hondureño, Marco Tulio Medina, la escasa cantidad de pruebas PCR en Honduras, representa un impedimento para que los expertos vean con claridad la problemática que generó la pandemia de la COVID-19.

En ese sentido, el científico aseguró que la creación de una estrategia de «vigilancia epidemiológica estricta», sería la única forma de mermar la pandemia. Para ello, se coordinan acciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el uso de la prueba de antígenos.

De acuerdo con Moncada, la reapertura económica no es sinónimo de un control en la enfermedad, al tiempo que recordó que a la fecha, los casos positivos de la COVID-19 ya superan los 71 mil a nivel nacional, mientras que los decesos son mayores a los 2 mil.

«Es crucial que la población entienda que esta apertura no quiere decir que la enfermedad ha sido controlada», enfatizó el experto.

A efecto de ello, el galeno expuso que la reapertura de la economía obedece a la pobreza que impera en la nación, que a su vez, puede acarrear otros problemas como la hambruna y un desequilibrio social.

No obstante, insistió en que parte de la población cree que reabrir negocios significa que ya no circula el virus, extremo que no es cierto, agregó.

«Eso es un error. Hay un relajamiento con las medidas de bioseguridad; particularmente con el uso de mascarillas, la que muchos no llevan, o el distanciamiento que no lo cumplen», indicó Medina.

Sumado a ello, sostuvo que hay un evidente irrespeto en la medida que recomienda la no aglomeración de personas. Situación que se da debido a la «falsa percepción de que ya no hay virus«, destacó Moncada.

«Grave error»

Sobre el mismo tema, el también exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señaló que una reapertura económica «demasiado apresurada, sin ningún control estricto epidemiológico, sería un grave error».

La oportuna vigilancia epidemiológica de los casos positivos de COVID-19 sería el «indicador que nos permitiría estar seguros de que debemos continuar o retroceder».

El profesional de la medicina advirtió que la falta de control en la reapertura económica podría generar «un rebrote, tal como ha pasado en Europa«.

Finalmente recodó que hay un incremento significativo de contagios, específicamente, en Islas de la Bahía y la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho.

