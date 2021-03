Momentos difíciles: Federer es eliminado en Doha; Nadal no estará en Dubai

CATAR- El tenista suizo, Roger Federer, cayó eliminado en los Cuartos de Final del ATP 250 de Doha a manos de Nikoloz Basilashvili, 3-6, 6-1 y 7-5; el juego tuvo una duración de una hora y 50 minutos.

‘Su majestad’, quedó eliminado en el primer torneo que disputaba tras 405 días de ausencia de las canchas (por lesión), sin embargo y a pesar de la eliminación el suizo se mostró contento y destacó que seguirá participando para poder llegar a tope a Wimbledon.

«Es una derrota que olvidaré rápido porque vine a Doha sin expectativas. Estoy contento de jugar partidos y eso es lo que más necesito ahora. Necesito cinco o seis semanas de entrenamiento antes de la gira de césped que es la parte realmente importante de la temporada para mí», expresó Federer.

De esta forma, el suizo comenzará a prepararse para el Open 500 de Dubai, torneo en cual no estará su rival de ‘Grand Slam’ (ambos con 20)RafaelNadal. Esto luego de que el español confirmará a través de redes sociales que debido a los problemas que ha presentado en su espalda en los últimos meses.

«Quisiera agradecer al Dubai Duty Free Tennis la invitación que me han enviado. Habíamos pensado seriamente acudir para jugar, pero no creo que esté preparado para jugar todavía. Una vez más, muchas gracias al torneo por la invitación y mucha suerte con la competición. Y un agradecimiento especial para el director del torneo Salah Talak, ya que soy consciente de sus esfuerzos por asegurar una llegada sin problemas para jugar en Dubái durante esta pandemia del coronavirus sin precedentes y en estos tiempos difíciles para todos», fue el mensaje con el que Nadal anunció que no estaría en Dubai.

I would like to thank the @DDFTennis for the wild card invitation sent to me. We seriously thought about coming to play, but I don’t think I am ready to play yet.

Once again thanks to the tournament’s kind invitation and best of luck with the tournament

🙏

