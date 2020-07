MLS: NE Revolution con la mínima venció al Montreal de Romell Quioto

ESTADOS UNIDOS.- El New England Revolution puso en marcha la actividad del Grupo C del torneo MLS is Back, con un triunfo sobre el Montreal Impact, gracias a un golazo del argentino Gustavo Bou.

El equipo rojiazul sumó sus primeros puntos en un partido que dominó y en el que no metió más goles sólo por la puntería desviada; por azares del destino, pues el equipo que dirige Bruce Arena se comió en la cancha al Impact donde Romell Quioto entró al 57 por Bojan.

Manifestación

Al igual que en el partido inaugural entre el Inter Miami y Orlando, así como el New York City y Philadelphia Union, previo al silbatazo inicial se realizaron manifestaciones contra el racismo.

El partido

Tras más de 120 días sin actividad, los equipos han evidenciado falta de ritmo, por lo que nos regalaron un primer tiempo sin grandes emociones, aunque New England fue el equipo que controló el balón.

Fue hasta el segundo tiempo cuando llegó el gol, gracias a Bou, quien recibió el balón en los linderos del área.

Al principio parecía que el argentino se había hecho un nudo con el balón, sin embargo salió bien librado y con espacio suficiente para sacar un disparo potente que estalló en las redes.

