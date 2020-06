MLB: Millonario se une a la carrera por comprar a los Mets

ESTADOS UNIDOS.- Alex Rodríguez y Jennifer López están cada vez más cerca de comprar los Mets de Nueva York y han agregado a un multimillonario de Queens como su socio.

Mike Repole, cofundador de Glaceau, conocido por Vitaminwater y BodyArmor, se ha unido al grupo de asociación, según los informes de Darren Rovell de The Action Network y Jon Heyman de MLB Network.

Un socio estratégico

El patrimonio neto estimado de Repole es de aproximadamente $ 1 mil millones: “dinero real” como lo cita Heyman.

Según los informes, Rodríguez y López están dispuestos a aportar “cientos de millones” de su propio dinero para llegar a un acuerdo y estaban trabajando con banqueros de alto nivel en JPMorgan Chase para posiblemente emparejarse con un multimillonario para completar una oferta.

La familia Wilpon acordó previamente un acuerdo de $ 2.6 mil millones con el propietario minoritario Steve Cohen que finalmente fracasó.

Según los informes, ahora están más ansiosos por hacer una venta dada la pandemia de COVID-19 y su impacto económico.

¿Quién es el posible dueño de los Mets, Mike Repole?

Repole, de 51 años, es originario del vecindario de Middle Village en Queens y obtuvo un título en administración deportiva de St. John’s.

Ha mostrado interés en poseer al menos parte de los Mets durante casi una década. Le dijo al New York Times en 2011, cuando el equipo buscaba “socios estratégicos”, que “definitivamente es algo que me interesa, definitivamente algo que me intriga, y quiero tener una reunión con ellos”.

Repole cofundó Energy Brands, también conocida como Glaceau, en 1999. La compañía creó Smartwater y Vitaminwater y fue vendida a Coca-Cola en 2007 por $ 4.2 mil millones en efectivo.

El tercera base estrella retirado, David Wright, fue portavoz de la bebida a principios de la década de 2010.

Repole también es un propietario de pura sangre a través de Repole Stables. Su caballo, el tío Mo, fue nombrado campeón estadounidense de dos años en 2010 y engendró a Nyquist, que ganó el Derby de Kentucky 2016.

