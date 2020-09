ESTADOS UNIDOS.- La estructura que usó la NBA para su regreso a la acción fue un éxito total al no registrar ningún contagio por Coronavirus; así que era de esperarse de otras ligas siguieran su ejemplo, tal como la MLB, quienes contarán con una ‘burbuja’ para la postemporada 2020.

A pocos días de que empezará la temporada 2020, la pandemia se hizo presente y la MLB tuvo que posponer el inicio de la acción.

Llegaron a un acuerdo con los jugadores para que la campaña fuera de 60 partidos más los playoffs, mismos que ya están a la vuelta de la esquina.

Los partidos de la temporada regular sí se jugaron en los estadios de cada uno y lo único que cambiaría es que la Serie Mundial se jugará en el nuevo estadio de los Texas Rangers como parte de un acuerdo de burbuja entre las Grandes Ligas y la asociación de jugadores; lo que representa la primera vez que el campeonato se disputará en un sólo sitio desde 1944.

The 2020 @MLB Postseason will begin with the AL Wild Card Series on Tuesday, 9/29, while Game One of the 2020 World Series at Globe Life Field in Arlington, Texas will be played on Tuesday, 10/20. pic.twitter.com/KSzWMSAcBk

— MLB Communications (@MLB_PR) September 15, 2020