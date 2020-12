Mino Raiola: «Lamenté llevarlo a La MLS, fue una pérdida de tiempo»

Italia.- El superagente de jugadores no suele reservarse nada, cuando tiene la ocasión de aparecer frente a los medios y responder acerca de sus representados.

Mino Raiola se hizo presente en la gala del Golden Boy, para recibir el premio al mejor representante del año. Además, pudo acompañar a uno de sus clientes, Erling haaland, reconocido como el mejor jugador sub 21 por el diario Tuttosport, organizador del evento.

Tras la ceremonia de premiación, Raiola compareció en conferencia de prensa para dejar algunos comentarios que ya marcan tendencia en el mundo del fútbol. Sobre todo, al ser consultado por el gran momento que atraviesa Zlatan Ibrahimovic, otro de sus representados.

«He visto muchos jugadores que a la edad de Zlatan estaban cansados, casi me da pena que sigan. En Ibra no veo eso, para mí puede jugar otro cinco años. Alguien que se recupera de una lesión como él, no puede detenerse. jugará un papel importante, quizás sea presidente de algún equipo de la UEFA, algo que cambie el mundo», comentó el agente italiano.

El dardo de Raiola a la MLS

A los 37 años, la etapa como futbolista de Zlatan parecía llegar a su fin, luego de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, que lo mantuvo un largo tiempo lejos de la actividad.

Sin embargo, el futbolista sueco encontró en la Major League Soccer, la ventana que necesitaba para reactivar su carrera, aunque Mino Raiola no lo consideró de esa forma:

«Lamenté llevarlo a La MLS, fue una pérdida de tiempo allí. Tenía que quedarse en Europa, en el fútbol real». Afirmó Raiola sobre el paso de Ibra por la liga estadounidense.

Zlatan llegó a las filas de Los Ángeles Galaxy para la temporada 2018-2019, disputando un total de 58 partidos en los que anotó 53 goles y repartió 17 asistencias.

Permaneció dos años en la MLS siendo nominado en ambas ocasiones al juego de las estrellas, pese a que no pudo superar la etapa de playoffs con los angelinos. El año pasado hizo su regreso triunfal a la élite, donde ahora compite por la bota de oro con Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, además de posicionarse como líder de la Serie A con el Milan.

