Militar «tiktokero» dispuesto a volver a FFAA, pero sin represalias

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El exmilitar Esdras Samuel Berrios, de 20 años, que trascendió luego de hacer un video bailando reguetón en la app Tik Tok para desestresarse del encierro, contó que está dispuesto a volver a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) pero si estos lo reincorporan sin represalias.

Hacer su video bailando el tra, tra del reguetonero Don Chezina, le costó su trabajo, ya que una vez que la grabación se volvió hit en redes sociales, las FFAA le dieron baja deshonrosa.

Según el vocero de las FFAA, Yuri Chávez, la fuerte decisión de suspender a Berrios es porque son «una institución seria». Según el vocero, el video del ex agente bailando ha manchado el uniforme militar.

Después de haberle entregado dos años de servicio a las FFAA, Berrios está desempleado, pero con ganas y toda la disponibilidad de regresar a la institución castrense, sin embargo, manifestó que está temeroso de volver y sufrir represalias.

Por si fuera poco, el exmilitar está casado desde hace 2 años y aunque no tiene hijos él es el sustento de la familia, contó su madre. Además, Berrios necesita laborar como cualquier otro ser humano.

Berrios aseguró que nunca cometió una falta grave, que está sería la única vez que hace algo que al parecer a la institución le pareció un insulto.

«Si me dieran la oportunidad de regresar a las Fuerzas Armadas, pues con gusto regresaría, no habría ningún problema, si no tomarán represalias contra mi estando ya adentro, yo regresaría con gusto», manifestó.

Además, agregó: «Me da un poco de temor que me puedan regañar o me vayan a decir algo más, pero si me dan permiso de regresar, yo regreso».

Exmilitar de las FFAA es el sostén de la familia

Berrios tenía solo 5 días de estar asignado en labores para la Secretaría de Defensa. Para divagarse del encierro desde que llegó la pandemia del COVID-19 a Honduras, decidió grabarse bailando, ya que afirmó que el baile es su talento, no tiene ningún vicio, bailar es lo único que le gusta hacer.

Sin más, por medio de una llamada le avisaron que sacara sus cosas porque le habían dado de baja. En lugar de disgustarse, el exmilitar dijo que Dios sabe lo que hace y tomó lo acontecido de la mejor manera posible.

En la institución ganaba un sueldo de L 7,500, una ganancia bastante baja, pero que él utilizaba para sostener a su familia de forma honrada.

El joven originario de San Francisco de Soroguara, manifestó que soñaba con ser un ejemplo, hacer su mejor trabajo y cambiar a las FFAA. Berrios aconsejó a la institución apoyar a sus agentes, descubrir y explotar sus talentos porque muchos los tienen.

De no tener la oportunidad de regresar a la institución militar, él afirmó que las cosas no terminan allí, pues seguirá adelante con la mejor actitud.

Muchos sectores han manifestado apoyo a Esdras Berrios, donde han señalado que hay delitos mayores por los que nadie ha hecho uso de la ley y que nadie ha castigado. Además, muchos señalan que es una injusticia que hay personas que siguen laborando en varias instituciones incluyendo las FFAA que no merecen sus puestos. Sin embargo, decidieron actuar por un video de Tik Tok que no hace daño a nadie.