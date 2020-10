Militar chapín a migrantes: «Aquí está peor, en Honduras hay trabajo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En una serie de vídeos que circula en redes sociales, se evidencia cómo los militares guatemaltecos tratan a los migrantes hondureños que van en caravana.

Los catrachos se encuentran retenidos en la frontera, con la esperanza de transitar Guatemala para llegar a México y posteriormente a EE.UU.

En esta ocasión un miembro de las Fuerzas Armadas de Guatemala, les dijo a los migrantes que es mejor que regresen a Honduras de manera «pacífica», pues aquí «sí hay trabajo».

Intercambio de palabras

En uno de los vídeos aficionados, que compartió uno de los integrantes de la caravana, se escucha cómo un militar dice: «Aquí está peor de como está en su país, en Honduras hay trabajo. Los guatemaltecos se tienen que cruzar a Honduras a trabajar«.

De ese modo, intentó incentivarlos a que desistan de cruzar la frontera, y se entreguen a las autoridades migratorias de Guatemala, para que sean regresados a Honduras de una manera «pacífica».

Pero un connacional le contestó: «en Honduras no hay trabajo, por eso emigramos, tenemos familia que mantener y es lo que nos hace tomar la decisión ¡Emigrar no es un delito!». Y el uniformado siguió: «Lo único que les pedimos a ustedes es que traten de hacerlo lo más legal posible, si ustedes no presentan lo que mi coronel Navarro ya les indicó…».

Intervención del Coronel Navarro

De su lado, el Coronel Navarro les dijo minutos antes a los integrantes de la caravana que «solamente quiero abogar a su buena voluntad, que aquellas personas que traigan su sello migratorio y que porten su documento de la prueba de hisopado podrán pasar». A lo que los hondureños contestaron: «No traemos nada de eso».

«No quiero que interrumpan el proceso de libre locomoción, no lo vamos a permitir. Estamos amparados en el estado de prevención. Allí tenemos unos automotores para poderlos llevar a la frontera», agregó el coronel.

Asimismo, exhortó a la caravana a que regrese por donde llegó, pues, de lo contario, el Estado tomará medidas en su contra.

Aún así, los migrantes respondieron: «No nos queremos ir». Por lo que el coronel les demandó: «entonces, me despejan el área, se los pido por favor».

Otro vídeo muestra una barrera de militares guatemaltecos, los que se encuentran en posición para no dejar transitar a los migrantes hondureños. Cabe señalar que en la caravana viajan mujeres y mujeres de distintas edades, niños en compañía de sus padres, huyendo del país que los vió nacer.